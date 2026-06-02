元祖韓燒任食「新高麗苑」結業！西環18年老店失守 全港執剩一間 街坊點出餐廳一設計是死症...

近年，餐飲業面臨多重挑戰，不少陪伴街坊成長的本地食肆相繼無奈結業。「新高麗苑韓國餐廳（西環店）」於2026年6月，在西環為其開業18年來的時光畫上句號，並將於2026年6月29日迎來最後營業日，店方對此表示萬分不捨與感激。結業消息，隨即引起不少區內街坊討論，在惋惜之餘，也有人點出餐廳多年來面臨的問題。

經營18年！老牌韓式燒烤放題 「新高麗苑韓國餐廳」西環店結業

今日（２日），有西環街坊在社交平台 Facebook 群組「西環變幻時」 上分享個人經歷，引述了位於西環的「新高麗苑韓國餐廳」宣布結業的消息。這間創立於90年代、主打傳統韓風裝潢及韓燒放題的老牌餐廳，曾於太子、灣仔及堅尼地城開設分店。然而，隨著堅尼地城（西環）店即將於6月底結業，品牌未來將僅餘灣仔一間分店。

在通告中，新高麗苑西環店正式宣告了這段長達18年的街坊緣分即將結束。店方回顧過去，形容「天下無不散之筵席」，並萬分感謝大家對「「新高麗苑韓國餐廳」18年來的支持與厚愛！」。餐廳將於「2026年6月29日（星期一）迎來最後營業日，隨後光榮結業」。回望18年的風雨路，店方感激大家陪伴經歷「高山低谷，共度許多難忘時光」，並直言「這份情誼，我們銘記於心」。

他們又向所有熟客留下了溫馨寄語：「衷心感謝各位街坊熟客，有緣再見！」。

街坊不勝唏噓 指：樓梯令客人卻步

結業消息公佈後，隨即引來大批網民及西環街坊熱烈討論。不少熟客對這家老店的離去感到惋惜與不捨，有人大讚其為「一間性價比高嘅韓燒餐廳，真係買少見少」，並表示「員工同老闆其實都很好」，對於「又少一間街坊老店」深感「認真有啲唏噓」。

此外，也有網民理性分析當地的消費生態，指出堅尼地城近年雖成打卡熱點，但「一年數十萬人去堅尼地城打卡，都可能無幾個去幫襯」，高人流並未能轉化為實質的店舖生意。與此同時，也有部分食客持不同意見，認為餐廳「質素不過不失，但價錢偏貴」，在競爭激烈的市場中較難突圍。

與此同時，許多網民指出餐廳的樓上位置是結業的硬傷。有曾光顧的市民直言「樓上鋪真係難做」，雖然認為其「價錢算合理」，但無奈「敵不過長樓梯」，更有不少街坊坦言「條樓梯令客人卻步」，甚至「經過門口都唔想行上去」，反映出環境限制對店舖經營帶來的重重困難。

資料來源：新高麗苑

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