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長沙灣雲南風味館6.7告別！30年米線老字號 濃郁炸醬、酥炸雞翼叫熟客難忘：邊度仲有呢一種味道 

飲食
更新時間：12:26 2026-06-01 HKT
發佈時間：12:26 2026-06-01 HKT

近年本港老字號食肆面臨經營壓力，不少陪伴市民成長的街坊老鋪相繼結業，令無數食客痛失回憶中的經典味道。主打雲南米線的「雲南風味館」將於2026年6月7日，於長沙灣因「租約期滿」而經歷一場「正式歇業」的告別命運，令多年幫襯的熟客與街坊深感「真係可惜」，也為這份街坊味道即將消失感到萬分不捨。這一事件引起了廣泛關注。

長沙灣30年米線老店「雲南風味館」6.7結業：歲月相伴，感恩遇見

今日(1日)有網民在社交平台群組「長沙灣美食及消費關注組 」上分享，這家陪伴街坊超過30年的「雲南風味館」即將結業，並隨文附上店方的官方結業通告。通告內容寫道：「租約期滿 正式歇業」，並宣佈「本店營業至2026年6月7日」；店家在通告中亦感性寫道：「歲月相伴，感恩遇見，感謝各位街坊食客多年信任、一路扶持，承蒙厚愛，不勝感激，山水一程，有緣再見」。

招牌惹味炸醬、酥炸雞翼成絕唱 

雲南風味館在區內經營超過30年，主打雲南小鍋米線，招牌餸菜當數其惹味炸醬，由店家自家炒製，紅紅的肉沫掛在米線上，又香又酥，可謂熟客必點。另外，大大片的腩肉亦滷得入味，片片是濃的醬油式，皮瘦相間，豬皮黏口豐腴。此外，店家的炸雞翼、炸餃子也是名物，酥脆香口，炸皮咬下去咯吱咯吱，雞翼有肉汁、餃子餡夠多，相當過癮。

熟客不拾 紛紛點出結業理由

分享店家結業消息的網民回憶道，自己「以前讚中學已經成日幫襯」，甚至在「第一代個陣時會見到個女會幫手」，當時便「覺得呢度既炸醬湯底好岩我口味」。儘管老店中途曾經易手，他坦言「之後轉左手個味道係佢接手個時係差好多既」；但令人欣喜的是，「近呢幾年去食其實已經好食翻好多，都好挨近以前個味 所以間唔中都有去幫襯」。

如今得知老店即將結業，事主直言「見到佢做到6月7號就唔做 真係可惜」，並無奈詢問廣大網民：「邊度仲有呢一種味道既米線鋪？ 」。

此外，亦有網民對於該店過去的營運狀況和味道提出不同看法。有網民留言指出，雖然店家的「食物質素幾好」，但「環境太暗 出餐太慢係死因」，認為這是導致流失客源的關鍵。此外，也有部分網民認為店舖水準已「大不如前」，更有人表示曾經「食過一次過橋，出好少料」，對食物份量和品質退步表示失望。

資料來源: 長沙灣美食及消費關注組

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