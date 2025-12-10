深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津

香港近年多間老店不敵時代變遷相繼結業，無論是酒樓食肆或零售店都無一倖免。近日，位於深水埗北河街市附近、有「遮王」之稱的新藝城，亦宣布將於今年12月底結束營業。這間於清朝道光22年間創立、擁有183年歷史的雨傘老店即將告別，消息一出，旋即引起廣大網民熱議，紛紛留言表達不捨與惋惜。

深水埗「遮王」新藝城年底結業！創於清道光22年間 擁183年歷史

日前，有網民在社交平台上Threads上分享，表示發現有「遮王」之稱的傘店「新藝城」即將結業，而舖頭老闆邱伯亦透露「做埋呢個月就退休了」。事主惋惜嘆道，「聽佢耐心教開遮閂遮已經值回票價」，並深切感受到「佢真係好愛惜啲遮」。

他亦提到，店家即將結業，現正進行買3送1的清貨優惠。而面對又一間老店的消失，他更慨嘆現代人物質豐盛，「遮爛咗買過都唔肉痛」，導致「市面上充斥住平價貨，靚嘅貴嘅就變得乏人問津」。他於文末亦呼籲其他網民「珍惜尚有」，並把握機會「即刻買返幾把作個道別」。

網民紛紛表不捨︰每一把遮都有匠人級工藝

新藝城結業的消息流出，隨即在網上引起極大迴響，不少網民紛紛留言，緬懷這間老店。有網民表示這傘店「歷史悠久、款式齊全，把把遮都襟用，環境非常有歷史嘅味道」，並強調它在香港是「具有重要影響力嘅地位」，認為「每一把遮都有匠人級嘅工藝」，更盛讚其擁有「世一嘅傘骨設計同抵抗大風嘅力量」。

而有許多曾幫襯過的網民，就分享了與老闆邱伯的暖心經歷，例如有人留言「搵過佢整遮，整好後佢係好耐心教點樣開閂把遮先襟用，的確感受到佢對啲遮嘅愛惜」。雖然有網民亦承認，新藝城的雨傘的確是較坊間遮舖貴，但「佢貴過人我都同佢買」，因為「啲遮好少會爛，多數唔見…」，足見其品質備受認可。大家對於這間承載著香港歷史和人情味的老店即將消失，普遍感到「好可惜」。

第五代傳人老闆 一生造傘兼修傘

位於深水埗的新藝城，自清道光22年間（即1842年）已於廣州創立，後創辦人因打仗逃難來港，便於深水埗落地生根，於北河街市附近的一個小檔口繼續經營新藝城，至今183年，是香港少數仍然提供修傘服務的傳統老店。

新藝城售賣的雨傘款式齊全，由實惠到高檔級數的都應有盡有。店內亦擺放著第五代傳人邱耀威的心血之作，雖然邱伯親手製作的雨傘皆為非賣品，但他一直以來態度友善，樂於與顧客分享保養雨傘的秘竅。而他賣傘之餘亦修傘，一年動輒可修過千把。

新藝城

地址︰九龍深水埗荔枝角道314號B1號

電話︰9248 5748

資料來源︰新藝城傘皇、Threads