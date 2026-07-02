特朗普政府宣布不續簽《美墨加協定》 10年終止倒數 北美供應鏈添變數

美國總統特朗普政府正式拒絕按原定機制續簽《美國－墨西哥－加拿大協定》（USMCA），意味這項北美自由貿易協定將進入為期10年的重新談判期，甚至不排除改以雙邊協議取代三邊機制，為北美供應鏈及全球市場增添不確定性。這項決定亦與特朗普第一個任期親自推動並形容為「美國史上最佳貿易協議」的立場形成鮮明對比。

《美墨加協定》於2020年7月1日正式生效，取代實施逾20年的《北美自由貿易協定》（NAFTA），按協議規定，三國須於生效6周年（即今年）共同檢討，並決定是否延長協議16年。若未能達成共識，協議仍會維持有效至2036年，但其後須每年進行一次檢討，直至三方達成新共識或協議屆滿。

特朗普曾形容《美墨加協定》是美國有史以來最公平的貿易協議。美聯社

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）發表聲明表示，美國不同意按現有形式續簽《美墨加協定》，因此協議不會獲得續期。路透社

美國總統特朗普政府正式拒絕按原定機制續簽《美國－墨西哥－加拿大協定》。路透社

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）發表聲明表示，美國不同意按現有形式續簽《美墨加協定》，因此協議不會獲得續期。

他指，美方將繼續與加拿大及墨西哥合作，處理協議存在的缺失，以及美國與兩國持續擴大的貿易逆差問題。他透露，美國將按計劃於7月20日當周與墨西哥展開新一輪雙邊談判。

白宮高級官員表示，特朗普最關注的是美國對墨西哥及加拿大的貨物貿易逆差持續擴大，認為《美墨加協定》未能達到重新平衡北美貿易、帶動製造業回流美國的目標，因此希望透過「聯合檢討」（Joint Review）機制重新修訂協議內容，確保新協議符合「美國優先」政策。

消息指出，美方正研究提高汽車原產地規則，要求在北美生產的汽車增加美國零部件比例，同時堵塞中國企業利用北美供應鏈享受協定優惠待遇的漏洞。

特朗普於第一個總統任期內退出《北美自由貿易協定》，並主導談判《美墨加協定》，更曾形容新協議是「美國有史以來最公平、最平衡、最有利的貿易協議」。然而近年他多次批評協議未能改善美國貿易逆差，並表明傾向以關稅作為保護本土產業的主要工具。

報道指，加拿大及墨西哥則傾向維持三邊自由貿易框架。

加拿大負責美加貿易事務部長勒布朗（Dominic LeBlanc）表示，加方將致力維護並完善這項全球最成功的自由貿易關係之一，希望協議最終能延長16年。加拿大總理卡尼（Mark Carney）則表示，加拿大的首要目標是與美國及墨西哥達成一份「新的、更完善的協議」，並願意繼續磋商。

墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）則表示，墨西哥相信三國之間不存在無法解決的重大分歧，將在維護本國汽車產業利益的前提下，回應美方關切，推動談判取得進展。

根據布魯金斯學會（Brookings Institution）統計，自《美墨加協定》2020年生效以來，北美三國商品貿易總額已由約1.07萬億美元增至2024年逾1.63萬億美元。