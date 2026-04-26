白宮記者晚宴槍擊︱疑犯身懷長短槍及利刀 據報開多達8槍

據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報道，美國總統特朗普出席的白宮記者協會晚宴會場外，於當地時間周六（25日）晚發生嚴重槍擊事件。一名槍手企圖衝擊保安檢查站時開火，擊中一名特勤局人員。事發後，總統特朗普及第一夫人梅拉尼婭被緊急安全疏散，疑犯當場被捕。

身懷長短槍及利刀 衝擊安檢站

槍擊事件發生於華盛頓希爾頓酒店，當時特朗普及一眾政府高官正在宴會廳內出席一年一度的白宮記者晚宴。華盛頓特區代理警察局長卡羅爾（Jeff Carroll）在記者會上透露，疑犯當時身懷一枝長散彈槍、一枝手槍及多把利刀，企圖強行衝過設於會場外的保安檢查站。

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執法部門消息指，現場傳出至少5至8響槍聲。一名特勤局人員被至少一發子彈擊中，所幸其身上穿著的避彈衣成功抵擋，預計沒有大礙。事件中並無其他晚宴賓客受傷。

事發後，特朗普在社交媒體上發布了一張現場照片，顯示赤裸上身的疑犯在被制服後，雙手被反綁，趴在酒店地板上。

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31歲加州高材生 犯案動機曝光

CBS引述美國執法部門消息，疑犯為31歲、來自加州托倫斯的科爾・艾倫（Cole Allen）。他被捕後向執法部門供稱，其目的就是要射殺特朗普政府的官員。當局初步相信，艾倫是一名「孤狼式」襲擊者。

據悉，艾倫是加州理工學院（Caltech）2017年的畢業生，曾在一間教育中心任職導師，更在2024年12月獲頒「月度最佳教師」獎。聯邦探員事後已搜查其位於加州的住所。

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面臨多項聯邦重罪

華盛頓特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）宣布，艾倫將面臨包括「在暴力犯罪期間使用槍械」及「使用危險武器襲擊聯邦官員」等多項聯邦重罪指控，並預計隨著調查深入，將會加控更多罪名。皮羅表示：「根據我們目前所知，此人顯然意圖造成盡可能大的傷害和破壞。」

艾倫預計將於當地時間周一在聯邦法院提堂。