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白宮記者晚宴槍擊︱一文睇清特朗普屢遇刺殺 曾右耳中槍險被「爆頭」

即時國際
更新時間：12:46 2026-04-26 HKT
發佈時間：12:46 2026-04-26 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）自2016年首次參選總統以來，據公開報道已先後遭遇至少十宗企圖暗殺、死亡威脅及重大安保漏洞，其中2024年賓夕法尼亞州巴特勒槍擊案與2026年4月25日白宮記者晚宴槍擊案為近年最嚴重之兩起事件。

2016年：初次參選期間的零星威脅

2016年6月，於拉斯維加斯發生一件搶槍案。20歲英國男子麥可·桑福德在特朗普競選集會上試圖搶奪警察的配槍。他事後向特勤局供稱，目的是要槍殺特朗普。

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2016年11月，大選前三天，曾發生雷諾集會恐慌。當時，集會人群中有人大喊「有槍」。特朗普被特勤局緊急護送下台，事後證實是一名抗議者舉牌引發騷亂，現場並未搜出武器。

2017－2020年：首任總統內的威脅

2017年9月，特朗普訪問曼丹期間發生北達科他州堆高機（剷車)襲擊。一名男子偷竊重型堆高機試圖衝向總統車隊，目標是掀翻總統座駕「野獸」。因堆高機卡住而失敗，該男子被判20年監禁。

2018及2020年，特朗普收到含有致命生物毒素「蓖麻毒素」的信件。2018年的寄件人被判入獄。2020年的寄件人為一名加拿大籍女子，2023年被判近22年監禁。

特朗普在白宮記者協會年度晚宴中遭遇槍擊，事後開記者會。美聯社
特朗普在白宮記者協會年度晚宴中遭遇槍擊，事後開記者會。美聯社

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2024年：兩件重大暗殺未遂

2024年7月13日，賓夕法尼亞州巴特勒槍擊案，是特朗普政治生涯中最接近死亡的一刻，也是自1981年列根遇刺案以來最嚴重的總統級暗殺事件。在競選集會上，20歲槍手托馬斯·馬修·克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）在距離講台約135米的一棟建築屋頂，用AR-15步槍連開8槍。一顆子彈擦過特朗普的右耳，他蹲下躲避後起身振臂高呼「戰鬥」。事件中，槍手被當場擊斃，另有一名特朗普支持者身亡。

特朗普由特勤人員護送下離開。美聯社
特朗普由特勤人員護送下離開。美聯社
特朗普由特勤人員護送下離開。美聯社
特朗普由特勤人員護送下離開。美聯社
特朗普2024年遇刺後高舉拳頭。美聯社
特朗普2024年遇刺後高舉拳頭。美聯社

2024年9月15日，佛羅里達州西棕櫚灘高爾夫俱樂部案險發生槍擊案。58歲的瑞安·韋斯利·勞斯將一把裝有瞄準鏡的AK-47步槍透過灌木叢指向球場，企圖暗殺特朗普。一名特勤局幹員巡邏時提前發現開槍阻止。

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2025－2026年：當選總統後的持續威脅

即使特朗普勝選，第二度入主白宮，針對他的暴力言論與威脅依然頻傳，司法部採取高壓姿態。

2025年4月，32歲的巴特勒男子肖恩·蒙珀在網上發文自稱「撒旦先生」，威脅殺死特朗普、馬斯克及其所有內閣成員。聯邦調查局因其囤積彈藥行為提前將他逮捕。

2025年10月，據美媒報導，特朗普乘坐「空軍一號」從佛羅里達返回華盛頓時，特勤局在機場附近發現一座架高的狙擊平台。該平台視野覆蓋總統起降區域，但未發現嫌疑人。

2026年4月1日，馬薩諸塞州男子安德魯·埃默拉爾德因在網上揚言「如果特朗普2026年還沒死，我就親手把他埋進土裡」而被聯邦調查局逮捕。逮捕過程中，該男子持劍與幹員對峙。

2026年4月25日，在華盛頓希爾頓飯店舉行的白宮記者協會年度晚宴期間，一名男子攜帶多把槍枝衝撞安檢哨並與執法人員交火，造成一名執法人員遭近距離槍擊但被防彈背心救下，特朗普與第一夫人梅拉尼婭及多位政府高層被緊急撤離，槍手當場被捕。

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