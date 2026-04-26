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白宮記者晚宴槍擊︱教師槍手衝閘畫面曝光 特朗普公開疑犯被捕照︱有片

即時國際
更新時間：12:19 2026-04-26 HKT
發佈時間：12:19 2026-04-26 HKT

美國總統特朗普及一眾內閣要員出席白宮記者協會晚宴期間，發生槍擊，特朗普要緊急撤離，晚宴中止。特朗普之後親自公開槍手被捕照片及其衝過安檢門時的影片。資料顯示，來自加州的31歲男疑犯，是一名教師，相信事件是「孤狼」式犯案，作案動機尚未清楚。

特朗普安全返回白宮後開記者會，指相信自己是「孤狼」槍手的目標，但認為與伊朗戰事無關。他指，槍手近距離擊中一名特勤人員，幸對方穿著防彈衣，應該無大礙。

相關新聞：白宮記者晚宴傳槍聲 特朗普：槍手已被捕︱有片

至於被捕槍手，則是31歲的Cole Tomas Allen，他來自加州。有美媒在LinkedIn發現，疑犯畢業於加州理工學院，擁有電腦碩士學位，是一名曾獲獎的科學教師。

特朗普公開的影片顯示，持包括手槍等多種武器的疑犯狂奔衝過一度安檢門，周邊多名特工即時拔槍，指向疑犯逃走方向，但未知有否開槍擊中對方。

特朗普公開的另一張照片則見到，上半身赤裸的疑犯，被特工按在地上，背部朝天。當時疑犯清醒。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，宴會現場志工馬布斯（Helen Mabus）目擊槍手躲進一個存放酒水推車的臨時房間，組裝好槍枝就朝著會場開槍。

據美聯社報道，美國聯邦檢察官表示，將對白宮記者協會晚宴中的槍擊疑犯，控以持槍和襲擊罪名。

 

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