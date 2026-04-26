白宮記者晚宴傳槍聲 特朗普：槍手已被捕︱有片

美國當地時間4月25日，美國華盛頓希爾頓酒店內正在舉行白宮記者協會晚宴，美國總統特朗普夫婦亦有出席。宴會期間，突然傳出槍聲，特朗普被緊急撤離現場。槍手一度傳出已被美國安全部門當場擊斃。特朗普之後在社交媒體表示，晚宴發生「安全事件」，槍手已被捕。

特朗普在記者會中講述事件，指槍手來自加州，疑是「孤狼」式作案，又指相信事件與伊朗戰事無關，白宮記協晚宴將重新安排。



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路透社報道指，晚宴期間有槍手開火，特勤人員迅即緊急撤離特朗普，其他內閣成員也被保護離開，所有賓客亦逃離現場。

「The independent」、「UPI」等報道指，槍聲響起後，特朗普被保護離場，出席的賓客則躲入枱底。

特朗普被安全撤離約1小時後，於社群平台Truth Social發文，稱讚特勤局等安全單位行動迅速，指「槍手已被捕，我提議『活動繼續』，但一切還是要聽執法單位指示」。不久後，特朗普再發文，指會返回白宮，並將親自開記者會講述事件。

美國特勤局（U.S. Secret Service）通訊主管Anthony Guglielmi發聲明，指槍手是在酒店內一處磁力探測門（magnetometer）附近開槍，現場立即由安管與執法人員控制局面，嫌犯當場遭到逮捕，但未透露槍手身份、傷勢及動機。





