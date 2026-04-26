Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宮記者晚宴傳槍聲 特朗普：槍手已被捕︱有片

即時國際
更新時間：08:54 2026-04-26 HKT
發佈時間：08:54 2026-04-26 HKT

美國當地時間4月25日，美國華盛頓希爾頓酒店內正在舉行白宮記者協會晚宴，美國總統特朗普夫婦亦有出席。宴會期間，突然傳出槍聲，特朗普被緊急撤離現場。槍手一度傳出已被美國安全部門當場擊斃。特朗普之後在社交媒體表示，晚宴發生「安全事件」，槍手已被捕。

特朗普在記者會中講述事件，指槍手來自加州，疑是「孤狼」式作案，又指相信事件與伊朗戰事無關，白宮記協晚宴將重新安排。

相關新聞：特朗普競選活動爆槍聲 右耳受傷流血 兩人被殺包括槍手

路透社報道指，晚宴期間有槍手開火，特勤人員迅即緊急撤離特朗普，其他內閣成員也被保護離開，所有賓客亦逃離現場。

「The independent」、「UPI」等報道指，槍聲響起後，特朗普被保護離場，出席的賓客則躲入枱底。

特朗普被安全撤離約1小時後，於社群平台Truth Social發文，稱讚特勤局等安全單位行動迅速，指「槍手已被捕，我提議『活動繼續』，但一切還是要聽執法單位指示」。不久後，特朗普再發文，指會返回白宮，並將親自開記者會講述事件。

美國特勤局（U.S. Secret Service）通訊主管Anthony Guglielmi發聲明，指槍手是在酒店內一處磁力探測門（magnetometer）附近開槍，現場立即由安管與執法人員控制局面，嫌犯當場遭到逮捕，但未透露槍手身份、傷勢及動機。

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
特朗普出席白宮記者協會晚宴期間有槍手開火，特勤人員立即撤離特朗普。美聯社
00:29
白宮記者晚宴傳槍聲 特朗普：槍手已被捕︱有片
即時國際
2小時前
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
影視圈
14小時前
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
影視圈
15小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
李啟言父親離世丨李盛林牧師病友家屬發文憶述Mo爸最後時光 曝光與李太病房對話內容
李啟言父親離世丨李盛林牧師病友家屬發文憶述Mo爸最後時光 曝光與李太病房對話內容
影視圈
13小時前
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
保健養生
2026-04-24 13:01 HKT
于洋曾TVB被下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？竟因「舊情人」薛家燕回歸
于洋曾TVB被下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？竟因「舊情人」薛家燕回歸
影視圈
2小時前
蕭芳芳驚喜現身支持《撞到正》4K修復首映禮 哽咽向老朋友送飛吻 觀眾以燈海代替掌聲
蕭芳芳驚喜現身支持《撞到正》4K修復首映禮 哽咽向老朋友送飛吻 觀眾以燈海代替掌聲
影視圈
13小時前
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
時事熱話
22小時前