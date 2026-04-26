白宮記者晚宴槍擊︱「孤狼」射中一特勤員後被捕 特朗普料自己是目標

美國總統特朗普出席白宮記者協會晚宴期間，現場發生槍擊，特朗普在特勤人員護送返回白宮後開記者會，他透露疑犯來自加州，相信是孤狼式單獨犯案，不認為事件與伊朗戰事有關。特朗普指，事件中有特勤人員中槍，但因穿有防彈衣，相信無大礙。



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特朗普安全撤離，回到白宮後開記者會講述事件。他透露，被捕槍手是來自加州，疑犯攜攜帶多種武器到場，近距離開槍擊中一名特勤人員，幸傷者穿有防彈背心，「起到了保護作用」，相信並無大礙。特朗普稱讚安全人員當時反應果敢迅速。

槍聲後，美國特勤人員以身體保護特朗普離開。Ｘ

特朗普出席白宮記者晚宴期間有槍手開火，特勤人員持槍戒備。路透社

他指，相信自己是對方襲擊目標，但不認為事件與伊朗有關。

特朗普指，會選擇日期重新舉辦白宮記者協會晚宴，

據CNN引述執法官員，指當局已確認槍手是一名來自加州的30歲男子。

聯邦調查局表示，一名嫌疑人已被拘留，但未透露更多細節。