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伊朗局勢｜世銀擬動用千億美元助戰爭受創國

即時國際
更新時間：09:13 2026-04-16 HKT
發佈時間：09:11 2026-04-16 HKT

世界銀行總裁彭安杰周二稱，世銀可能在未來15個月內動用800億至1000億美元資金，援助遭受中東戰爭嚴重打擊的國家，這一數字超過其於新冠疫情期間提供的700億美元。

彭安杰（Ajay Banga）指出，這筆資金將包括未來幾個月內透過「危機應對窗口」提供的200億至250億美元，該機制允許各國從先前批准的計劃中提早提取至多10%的資金；另外約300億至400億美元則可能在約6個月內透過調整現有計劃的用途來籌得。

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彭安杰是在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季會議的場邊發表上述評論。這反映出各界日益體認到，這場戰爭已對全球增長與通脹產生巨大衝擊，而發展中國家可能受創最深。

由於戰爭引發能源價格飆升，IMF當日發布的新一期《世界經濟展望報告》，將2026年全球經濟增長預期下調至3.1%，較今年1月預測值下調0.2個百分點。IMF預計，2027年全球經濟將增長3.2%，與1月預測值持平。

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報告說，中東戰事干擾了全球經濟原本平穩的增長軌跡。中東戰事持續時間長短將對世界經濟造成不同影響。假設衝突持續時間和範圍有限，今年全球經濟增速預計放緩至3.1%。如果戰爭及高油價持續更長時間，今年世界經濟增速將降至2.5%。

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