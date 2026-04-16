伊朗局勢｜美切斷貿易伊威脅封鎖紅海反制 巴基斯坦軍頭訪德黑蘭促和談

美軍周一起封鎖伊朗所有港口和沿岸地區後，美軍中央司令部昨日宣布，「美軍已完全切斷伊朗海上進出口經濟貿易」。伊朗軍方昨日則威脅封鎖紅海和波斯灣的航運作為反制。但與此同時，美總統特朗普表示這場戰爭已「接近結束」。調解方巴基斯坦的陸軍參謀長穆尼爾昨日率領高級代表團抵達伊朗，以促進第二輪和談。《華爾街日報》同日報道，美伊「原則上同意」談判。

相關新聞：伊朗局勢｜白宮：對達成協議前景樂觀 美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓｜持續更新

美軍中央司令部司令庫珀昨日在X平台發文道：「封鎖實施不到36小時，美軍已經全面中止伊朗所有海上經濟貿易進出。」海上貿易約佔伊朗經濟總量9成。伊朗武裝部隊中央總部發言人昨日則警告，如果美國繼續實施海上封鎖，造成伊朗商船和油輪的不安全，那麼伊朗武裝力量將不會允許在波斯灣、阿曼灣和紅海繼續進行任何進出口活動。中東的另一條能源要道曼德海峽位於也門西南部，連接紅海和亞丁灣，是溝通大西洋、地中海和印度洋的「咽喉」。伊朗支持的也門胡塞武裝控制着曼德海峽附近大片海岸線。

《華盛頓郵報》昨日援引美官員說，美軍將在未來數天內向中東增派數千兵力。報道寫道：「特朗普政府正試圖以此向伊朗施壓，逼使其達成一項能夠結束持續數周衝突的協議。美方同時也在考慮，如果脆弱的停火協議無法維持，可能採取進一步打擊或地面行動。」報道稱，此次增派的部隊包括搭載在「布殊號」航空母艦攻擊群上的約6000兵力。

相關新聞：伊朗局勢｜內塔尼亞胡：談判期間續攻真主黨 路透：內閣討論停火可能性

美軍增派數千兵力

此外，「拳師號」兩棲作戰群的4200兵力預計「接近月底時」抵達。報道還稱，目前美軍在中東部署約5萬人，「布殊號」航母正繞行非洲前往中東。

不過，特朗普周二接受霍士新聞訪問時說，隨着美伊達成為期兩周(4月8日開始)的停火協議、敵對行動減緩，這場戰爭已「非常接近」結束。他說：「我認為已經接近結束了，沒錯，在我看來，戰爭非常接近尾聲……如果我現在收手，他們需20年才能重建國家。」

相關新聞：伊朗局勢｜王毅與伊朗外長通電話 阿拉格齊高度讚賞中方推動局勢降溫

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾昨日率領高級代表團抵達伊朗首都德黑蘭，以促進第二輪和談。美伊代表團上周末在巴基斯坦首都伊斯蘭堡談判，未達成任何協議。《華爾街日報》昨日援引知情人士的話報道說，美國與伊朗已「原則上同意」第二輪談判，但尚未確定談判日期和地點。

美國副總統萬斯在喬治亞州大學的一個活動上說，美伊在巴基斯坦的談判取得了重大進展，但特朗普不想達成那種「小打小鬧」的協議，而想要一份「宏大的交易」，包括讓伊朗融入世界經濟。