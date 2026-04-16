伊朗局勢｜美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告

美國財長貝森特表示，美國正準備加強對伊朗的經濟制裁力度，形容相關措施將構成「相當於轟炸行動的金融打擊」。

與伊朗商業往來將面臨次級制裁

貝森特指，美方已向企業及多個國家發出警告，若購買伊朗石油或允許伊朗資金存放於當地銀行，美國將實施「次級制裁」，形容這是一項非常嚴厲的措施。他強調，有關行動將對伊朗構成「金融層面的同等打擊效果」。

他又表示，美國財政部已向包括中國、香港、阿聯酋及阿曼等地金融機構發出警告信，警告若與伊朗進行商業往來，可能面臨次級制裁。

貝森特指，美方已向企業及多個國家發出警告，若購買伊朗石油或允許伊朗資金存放於當地銀行，美國將實施「次級制裁」。路透社

貝森特指，美國將不再延長允許部分伊朗及俄羅斯石油交易而免受制裁的豁免安排，相關措施將按期終止。他表示：「我們不會續期俄羅斯石油的通用許可，也不會續期伊朗石油的通用許可。」他稱，相關安排僅適用於3月11日前已在海上的石油，並稱現有供應已全部消化。

貝森特同時回應燃油價格問題時表示，美國民眾可自行決定如何使用退稅。他預測汽油價格或於夏季回落至每加侖約3美元水平，並指若霍爾木茲海峽重新開放，石油供應有望在一周內恢復。

停火協議下週二到期

白宮發言人萊維特表示，美國尚未「正式要求延長」與伊朗的停火協議，停火協議目前定於下週二到期。萊維特來表，我們仍然積極參與這些談判和會談，「雙方正在討論舉行更多非面對面會談，但在白宮正式宣布之前，一切都還未成定局。」她表示，下一輪會談「很可能」會像之前一樣，在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行。