伊朗局勢｜巴基斯坦斡旋美伊暫停火 外交部回應中國推動角色

在距離美國總統特朗普所謂「最後期限」不到一個半小時之際，美伊雙方均表示接受巴基斯坦提出的停火提議，特朗普稱同意在兩周內暫停對伊朗的轟炸和襲擊。根據提議，目前停火已生效。巴方證實新一輪談判將於10日在伊斯蘭堡舉行。美國總統特朗普接受法新社採訪時說，他相信是中國促使伊朗重返談判桌。

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美國總統特朗普當地時間周二（7日）向法新社表示，他相信中國曾協助促使伊朗回到談判桌，並同意達成為期兩周的停火協議。

王毅曾與相關外長通話26次

外交部發言人毛寧今日（8日）在例行記者會上，回應中國是否推動伊朗參與當前這項停火協議的談判。毛寧表示，伊朗戰事爆發以來，中方一直積極致力於促和止戰。王毅外長同相關國家的外長先後26次通話，中國政府中東問題特使赴中東和海灣地區穿梭訪問，中國和巴基斯坦還共同提出了關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議。

她強調，作為負責任大國，中國將繼續發揮建設性作用，為恢復海灣和中東地區的和平安寧作出積極貢獻。

此外，《紐約時報》引述三名伊朗高層官員透露，伊朗之所以同意停火，除因巴基斯坦持續在外交上努力斡旋外，其關鍵盟友中國在最後關頭介入，要求德黑蘭方面「展現彈性並緩和緊張局勢」，以避免中東情勢全面失控。

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近期中東局勢持續緊張。中國外交部長王毅展開高頻次穿梭外交，同伊朗、以色列、俄羅斯、海灣國家及安理會常任理事國等多方密集通話，累計通話數十次，全力勸和促談、緩局降溫。



王毅在通話中明確中方立場，強調當務之急是立即停火止戰，反對任何加劇對抗、危及地區和平的行徑，堅決維護聯合國憲章宗旨與國際法基本準則。他呼籲各方保持克制，摒棄單邊製裁與武力施壓，重回對話談判軌道，以政治方式化解分歧。

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中方早前又推動同巴基斯坦聯合發佈中東和平五點倡議，呼籲尊重各國主權、堅持共同安全、停止敵對行動、緩解人道危機、重啟多邊對話。