伊朗局勢｜特朗普揚言「摧毀文明」 教宗痛批：完全無法接受 白宮稱僅為談判策略

美國總統特朗普（Donald Trump）日前向伊朗發出最後通牒，威脅若對方不屈服，將「摧毀整個文明」，言論引發全球聲討。羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）直斥其威脅「令人無法接受」。然而，在設定的談判期限前夕，特朗普於美國東岸時間周二（7日）晚突然宣布，同意與伊朗進行為期兩周的停火。白宮官員其後解釋，總統日益強硬的言辭僅為談判策略，旨在迫使德黑蘭讓步。

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特朗普周二在社交媒體發文，向伊朗下達最後通牒：「整個文明今晚將被毀滅，永遠無法恢復。我不希望這樣，但很可能發生。」惟在美東時間當晚6時許，他即宣布同意停火。

在此之前，特朗普的威脅已引發全球猛烈批評。教宗良十四世（Pope Leo XIV）稍早於羅馬市郊的岡多福堡（Castel Gandolfo）發表講話，形容威脅全體伊朗人民的言論「令人無法接受」，強調襲擊平民基礎設施違反國際法，並體現了仇恨與破壞。他疾呼各方應重返談判桌，以對話尋求和平。

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教宗憂心地指出，世界正同時面臨全球經濟及能源危機，加上中東地區極度動盪的局勢，「這只會加劇世界各地的仇恨。」他促請所有相關國家的公民，與其政府及國會議員聯繫，為和平努力，拒絕戰爭與暴力。

除教宗外，美國國會民主黨議員亦批評特朗普「完全失去理智」；伊朗駐聯合國大使則形容其威脅「極度不負責任」。值得注意的是，部分共和黨人也對此表達憂慮，包括曾為特朗普最堅定支持者之一的前眾議員格林（Marjorie Taylor Greene），她甚至暗示可能需要動用美國憲法第25修正案，即由副總統及內閣成員宣告總統無法履行職務。

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不過，白宮方面則試圖為事件降溫。兩名白宮匿名官員向路透社透露，總統的激烈言辭普遍被視為一種談判手段，而非他真正計劃摧毀伊朗或動用核武。其中一名官員稱：「他透過不可預測性來創造籌碼，想讓德黑蘭先退讓。」

白宮發言人凱利（Anna Kelly）亦表示：「如特朗普總統所說，伊朗絕不能擁有核武⋯⋯如果伊朗政權理解當前情勢的嚴重性並與美國達成協議，就可以避免更大的破壞。」

據悉，特朗普要求伊朗重新開放全球重要航道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），並停止在中東地區支持武裝代理人勢力。分析指，特朗普的用語愈發強硬，反映出他希望盡快結束這場不受歡迎的戰爭，以應對國內汽油價格上漲、經濟面臨風險，以及共和黨在11月國會選舉選情不明朗等壓力。