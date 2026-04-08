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伊朗局勢｜特朗普威脅「消滅整個文明」 德黑蘭號召民眾築人鏈保電廠橋樑

即時國際
更新時間：01:25 2026-04-08 HKT
發佈時間：01:25 2026-04-08 HKT

美伊戰爭進入高度危險時刻。美國總統特朗普周二（7日）發出最後通牒，威脅若伊朗未能在華盛頓時間晚上8時前達成協議並重啟霍爾木茲海峽，將發動足以「摧毀伊朗文明」的毀滅性空襲。面對美軍打擊目標擴大至民用基礎設施，德黑蘭政府發出緊急動員令，號召全國青年、運動員及藝術家前往發電廠等能源設施築起「人盾」防禦。

伊朗號召人盾保衛電廠　總統稱1,400萬人參戰

特朗普於周二早上在社交媒體發文，措辭極其強硬，指若談判破裂，「整個文明將在今晚消亡，永不復生」，但他同時留有餘地，稱或許會有「革命性的奇妙進展」發生。

白宮官員證實，美軍已再度空襲伊朗石油樞紐哈爾克島（Kharg Island），打擊目標包括防空系統、機場及氣墊船基地。此外，德黑蘭周邊及西部地區亦遭到猛烈轟炸，德黑蘭省一處設施遇襲導致18人死亡。美軍官員指出，襲擊目標已擴展至能源、水利及交通網絡，旨在徹底癱瘓伊朗經濟。

革命衛隊警告特朗普勿莽動：將採「毀滅性報復」

針對美軍威脅摧毀全蘇發電廠及橋樑，伊朗全國青少年委員會秘書拉希米（Alireza Rahimi）在國營電視台發表視頻講話，呼籲「所有年輕人、運動員、藝術家、大學學生及教授」在電廠周圍組成人鏈，以保護關鍵基礎設施。拉希米在鏡頭前呼籲說：「無論個人喜好或政治觀點如何，核電站都是我們的國家資產和資本，屬於伊朗的未來和伊朗青年。集結起來告訴世界，襲擊基礎能源設施就是戰爭罪！」

報道指，雖然德黑蘭部分電廠已因安全理由提前封鎖，但全國各地仍有民眾響應號召，去到發電站及橋樑築成人鏈，稱要保護這些設施。

革命衛隊呼籲家庭 讓子女參與檢查站工作

伊朗總統佩澤希齊揚宣稱，已有1,400萬人透過官方渠道報名志願參戰，他本人亦將加入行列。革命衛隊則呼籲家庭讓子女參與檢查站工作，顯示全面動員跡象。

革命衛隊（IRGC）亦發出嚴厲警告，若特朗普履行威脅，伊朗將採取「毀滅性報復行動」，令美國及其盟友在未來數年內無法獲得區域內的石油及天然氣。

特朗普：不擔心被指控戰爭罪

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警告，攻擊民用設施及能源基建違反國際法，可能觸犯戰爭罪行，呼籲各方保持克制。然而，特朗普在面對記者質詢時表示，完全不擔心被指控戰爭罪。

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