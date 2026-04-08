伊朗局勢‧拆局｜美伊停火兩周 中間調停國為何是巴基斯坦？

自今年2月底中東衝突爆發，美國與伊朗經過兩周停火後，局勢暫趨緩和，而幕後促成雙方接觸的，竟是近年在區內相對低調的巴基斯坦。據報，美伊兩國最快或於本周五（10日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行面對面會談，令巴基斯坦頓成國際外交焦點。究竟巴基斯坦憑藉甚麼條件，在美伊這兩個宿敵之間扮演關鍵的調停角色？

身兼美伊盟友 擁獨特地緣政治位置

巴基斯坦能夠擔當中間人，與其獨特的地理位置、歷史關係及外交經驗密不可分。在地緣政治光譜上，巴基斯坦既是美國在反恐戰爭中的歷史盟友，同時與鄰國伊朗保持傳統友好關係。這種雙重身份，使其具備了與衝突雙方溝通的先天優勢。

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此外，巴基斯坦境內並無正式的美軍基地，相比起同為區內大國但設有美軍設施的土耳其等國，巴基斯坦作為調停方，立場更顯中立，亦更容易為對美國高度戒備的伊朗所接受。

軍方領袖掌實權 與特朗普關係密切

分析普遍認為，巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）是今次斡旋的核心人物。穆尼爾作為巴國軍方最高領袖，掌握國內軍政實權，能有效制定並執行外交戰略。

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據報，穆尼爾與美國總統特朗普（Donald Trump）保持密切聯繫，自2025年巴印衝突後關係更見緊密。他曾秘密前往阿曼，會見美國總統特使，為美伊溝通提供關鍵的秘密渠道。透過此一中介，華府能繞過與巴基斯坦沒有邦交的以色列，直接向德黑蘭傳話。

國內外壓力巨大 具強烈調停動機

巴基斯坦積極介入調停，亦源於其自身面臨的巨大風險。一方面，巴基斯坦與沙特阿拉伯在2025年簽署了共同防禦條約，任何一方受攻擊將被視為對雙方的攻擊；另一方面，巴基斯坦擁有全球第二多的什葉派人口，在宗教情感上堅定支持同為什葉派主導的伊朗。早前伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）傳出死訊時，巴國多地曾爆發激烈反美示威，足見其國內民情之洶湧。

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在避免引火燒身的強烈動機下，巴基斯坦自衝突爆發以來，一直致力穿梭外交，試圖避免伊朗與沙特等海灣國家爆發直接戰爭，同時亦希望穩定與伊朗接壤的俾路支省邊境局勢。

談判前景仍存變數 伊朗態度審慎

儘管巴基斯坦積極斡旋，但美伊直接會談能否成事仍是未知之數。伊朗駐巴基斯坦大使已公開否認雙方有任何談判。德黑蘭對華府戒心極重，尤其在經歷過往核談判期間曾遭美、以空襲的事件後，更不願被外界視為在壓力下屈服。伊朗方面已明確提出，任何談判必須建基於實質性的國際保障，並已排除討論其視為「國家抵抗核心力量」的導彈計劃。

分析指，若伊斯蘭堡會談最終得以舉行，將不僅鞏固穆尼爾元帥在巴基斯坦國內的權力，亦將大大提升巴基斯坦在地區外交中的關鍵角色。

傳中國介入促伊朗停火

此外，《紐約時報》引述三名伊朗高層官員透露，伊朗之所以同意停火，除因巴基斯坦持續在外交上努力斡旋外，其關鍵盟友中國在最後關頭介入，要求德黑蘭方面「展現彈性並緩和緊張局勢」，以避免中東情勢全面失控。