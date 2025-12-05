習近平與馬克龍成都舉行非正式會晤 馬克龍晨跑被「野生捕獲」

國家主席習近平12月5日在四川省成都市都江堰與法國總統馬克龍舉行非正式會晤。

12月5日，有成都當地網民拍到法國總統馬克龍在高新區錦城湖公園晨跑。

法國總統馬克龍訪華3天。結束北京訪問行程後，昨（4日）晚，馬克龍乘機抵達成都。他將參觀成都大熊貓繁育研究基地，外界猜測中方或將兩隻新的大熊貓租借給法國。

國家主席習近平與馬克龍會晤之後宣佈，中法將深化文化、教育、科技、地方等領域交流合作，開展新一輪大熊貓保護合作。

有傳習近平也將共赴成都。此前，旅居法國13年的大熊貓「歡歡」、「圓仔」11月26日返回成都安享晚年，而「歡歡」之子、首隻在法國出生的大熊貓「圓夢」也在成都。

法國《世界報》稱，法方希望中方很快會派遣新的大熊貓，來彌補這對深受喜愛的熊貓離開對法國人造成的情感空缺。中國國際問題研究院歐洲研究所助理研究員陳曉徑指出，中法通過大熊貓保護合作增進民心相通、築牢友誼根基。

成都是西部地區重要的中心城市，國家歷史文化名城，國際性綜合交通樞紐城市。1981年，成都與法國蒙彼利埃市結為友好城市，是中法間第一對友城。

此次是馬克龍總統第四次對中國進行國事訪問，除北京外，馬克龍總統保持著訪問其他城市的傳統。以往對華訪問中，他曾先後到訪過西安、上海、廣州等地。