馬克龍訪華‧拆局｜學者：「經貿平衡」難重大突破

俄烏衝突的和平解決以及所謂中歐「經貿平衡」問題，被指是馬克龍此行最為關切的訴求。北京外國語大學教授王朔分析，在俄烏衝突陷入膠着的背景下，馬克龍希望中國勸和促談，為和談提供某種「擔保」；隨着法國及歐洲對華貿易逆差擴大，所謂「平衡」問題已引發歐洲焦慮。中國人民大學教授時殷弘則相信，這次訪問重心集中貿易領域，難有重大突破，尤其在台灣議題、俄烏戰爭，以及北約在印太地區的軍事行動等長期存在的分歧上，雙方立場和做法難以發生實質性變化。

英國首相斯塔默與德國總理默茨明年初將相繼訪華。觀察者網引述學者王朔指出，馬克龍此行旨在推動俄烏和平、經貿平衡、戰略對話與人文交流，並為後續西方多國領導人訪華「探路」，既要拉近對華關係，又要顧及歐洲盟友與美國反應，還需平衡法國國內輿論。因此，他在各議題上的表態程度有待觀察。

他認為，近年歐洲既忌憚中國挑戰，又無法割捨中國市場與發展紅利，這種「既要經貿合作，又要視中國為競爭對手」的矛盾心態，導致中歐競爭日益激烈的同時，合作需求卻不降反升。

學者時殷弘則對台灣中央社指，馬克龍此訪的重心主要集中在貿易領域，而即使是貿易方面的預期，也受到經濟下行限制，且要考慮到美國總統明年4月訪華的要求，特別是在購買大量波音客機方面，以此來平衡空中巴士客機的銷售。