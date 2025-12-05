Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬克龍訪華‧拆局｜學者：「經貿平衡」難重大突破

即時中國
更新時間：08:51 2025-12-05 HKT
發佈時間：08:51 2025-12-05 HKT

俄烏衝突的和平解決以及所謂中歐「經貿平衡」問題，被指是馬克龍此行最為關切的訴求。北京外國語大學教授王朔分析，在俄烏衝突陷入膠着的背景下，馬克龍希望中國勸和促談，為和談提供某種「擔保」；隨着法國及歐洲對華貿易逆差擴大，所謂「平衡」問題已引發歐洲焦慮。中國人民大學教授時殷弘則相信，這次訪問重心集中貿易領域，難有重大突破，尤其在台灣議題、俄烏戰爭，以及北約在印太地區的軍事行動等長期存在的分歧上，雙方立場和做法難以發生實質性變化。

相關新聞：法國總統馬克龍抵達成都 中方或租借大熊貓

英國首相斯塔默與德國總理默茨明年初將相繼訪華。觀察者網引述學者王朔指出，馬克龍此行旨在推動俄烏和平、經貿平衡、戰略對話與人文交流，並為後續西方多國領導人訪華「探路」，既要拉近對華關係，又要顧及歐洲盟友與美國反應，還需平衡法國國內輿論。因此，他在各議題上的表態程度有待觀察。

相關新聞：習近平與馬克龍舉行會談 簽署多領域合作文件擴大雙向投資

他認為，近年歐洲既忌憚中國挑戰，又無法割捨中國市場與發展紅利，這種「既要經貿合作，又要視中國為競爭對手」的矛盾心態，導致中歐競爭日益激烈的同時，合作需求卻不降反升。

學者時殷弘則對台灣中央社指，馬克龍此訪的重心主要集中在貿易領域，而即使是貿易方面的預期，也受到經濟下行限制，且要考慮到美國總統明年4月訪華的要求，特別是在購買大量波音客機方面，以此來平衡空中巴士客機的銷售。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
16小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
突發
8小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
4小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
11小時前
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
奇聞趣事
3小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
15小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
16小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
13小時前
印度航空波音737客機失蹤13年  竟被發現遺落加爾各答機場
即時國際
5小時前
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
保健養生
2025-12-04 09:05 HKT