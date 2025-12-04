Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法國總統馬克龍抵達成都 中方或租借大熊貓

即時國際
更新時間：22:10 2025-12-04 HKT
發佈時間：22:10 2025-12-04 HKT

法國總統馬克龍訪華3天。結束北京訪問行程後，今（4日）晚，馬克龍乘機抵達成都。他將參觀成都大熊貓繁育研究基地，外界猜測中方或將兩隻新的大熊貓租借給法國。

國家主席習近平與馬克龍會晤之後宣佈，中法將深化文化、教育、科技、地方等領域交流合作，開展新一輪大熊貓保護合作。 

有傳習近平也將共赴成都。此前，旅居法國13年的大熊貓「歡歡」、「圓仔」11月26日返回成都安享晚年，而「歡歡」之子、首隻在法國出生的大熊貓「圓夢」也在成都。

法國《世界報》稱，法方希望中方很快會派遣新的大熊貓，來彌補這對深受喜愛的熊貓離開對法國人造成的情感空缺。中國國際問題研究院歐洲研究所助理研究員陳曉徑指出，中法通過大熊貓保護合作增進民心相通、築牢友誼根基。

成都是西部地區重要的中心城市，國家歷史文化名城，國際性綜合交通樞紐城市。1981年，成都與法國蒙彼利埃市結為友好城市，是中法間第一對友城。

此次是馬克龍總統第四次對中國進行國事訪問，除北京外，馬克龍總統保持著訪問其他城市的傳統。以往對華訪問中，他曾先後到訪過西安、上海、廣州等地。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題
01:46
宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
影視圈
5小時前
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
5小時前
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民籲停「情緒勒索」：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議
蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
14小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
29分鐘前