馬克龍訪華｜新一對大熊貓於2027年落戶法國

更新時間：15:33 2025-12-05 HKT
12月3日至5日，法國總統馬克龍對中國進行國事訪問。馬克龍昨晚由北京轉抵成都，繼續國事訪問中國行程，今日再與國家主席習近平舉行非正式會晤，外界猜測中方計劃將兩隻新的大熊貓租借給法國。據悉，新一對大熊貓計劃於2027年落戶法國博瓦勒動物園。

馬克龍是次訪華，據報行程之一是參觀成都大熊貓繁育研究基地。旅居法國13年的大熊貓歡歡和圓仔近期回到中國，而歡歡之子、首隻在法國出生的大熊貓圓夢，目前亦在這個基地。

馬克龍訪華之際，中國野生動物保護協會傳出消息，中法已簽署關於延續大熊貓保護國際合作的意向書，將在本輪合作到期及在法2隻大熊貓幼崽返回中國後開啟新一輪合作。新一對大熊貓計劃於2027年落戶法國博瓦勒動物園，合作期限為10年。

2012年，中法展開大熊貓合作，來自成都大熊貓繁育研究基地的大熊貓「歡歡」和「圓仔」於當年1月赴法旅居，其間成功繁育2胎3崽。2017年8月，「歡歡」順利產崽，同年12月幼崽命名為「圓夢」，寓意夢想成真。2023年7月，「圓夢」啟程回國。2021年8月，「歡歡」順利產下一對雙胞胎，同年11月，揭曉幼崽名為「歡黎黎」和「圓嘟嘟」。

2025年11月下旬，旅法十餘年的大熊貓「歡歡」和「圓仔」結束旅居，平安回國。根據協議，它們的雙胞胎幼崽「歡黎黎」「圓嘟嘟」將繼續留法至2027年1月項目結束。

