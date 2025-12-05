Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中法元首成都舉行非正式會晤 馬克龍晨跑被「野生捕獲」

即時國際
更新時間：11:29 2025-12-05 HKT
發佈時間：11:29 2025-12-05 HKT

國家主席習近平12月5日在四川省成都市都江堰與法國總統馬克龍舉行非正式會晤。

相關新聞：馬克龍訪華‧拆局｜學者：「經貿平衡」難重大突破

12月5日，有成都當地網民拍到法國總統馬克龍在高新區錦城湖公園晨跑。網上圖片顯示，馬克龍在跑步時還主動與路人打招呼。據悉，成都當天的最低氣溫僅攝氏2度。馬克龍穿著短褲在隨行人員陪同下晨跑，這讓網民感到驚訝：「氣溫才幾度，穿那麼少。」「和我是在同一個成都嗎？他像是在過夏天。」

法國總統馬克龍訪華3天。結束北京訪問行程後，昨（4日）晚，馬克龍乘機抵達成都。他將參觀成都大熊貓繁育研究基地，外界猜測中方或將兩隻新的大熊貓租借給法國。

國家主席習近平與馬克龍會晤之後宣佈，中法將深化文化、教育、科技、地方等領域交流合作，開展新一輪大熊貓保護合作。 

有傳習近平也將共赴成都。此前，旅居法國13年的大熊貓「歡歡」、「圓仔」11月26日返回成都安享晚年，而「歡歡」之子、首隻在法國出生的大熊貓「圓夢」也在成都。

法國《世界報》稱，法方希望中方很快會派遣新的大熊貓，來彌補這對深受喜愛的熊貓離開對法國人造成的情感空缺。中國國際問題研究院歐洲研究所助理研究員陳曉徑指出，中法通過大熊貓保護合作增進民心相通、築牢友誼根基。

成都是西部地區重要的中心城市，國家歷史文化名城，國際性綜合交通樞紐城市。1981年，成都與法國蒙彼利埃市結為友好城市，是中法間第一對友城。

此次是馬克龍總統第四次對中國進行國事訪問，除北京外，馬克龍總統保持著訪問其他城市的傳統。以往對華訪問中，他曾先後到訪過西安、上海、廣州等地。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
21小時前
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
奇聞趣事
7小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
8小時前
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
21小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
19小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
突發
12小時前
00:47
灣仔8旬婦由外傭陪同買餸捱旅巴撞捲車底亡 62歲司機涉危駕被捕
突發
3小時前
星島申訴王｜奪命大火市民添置家居「防火三寶」 滅火筒+滅火氈+煙霧偵測器正確使用手冊
04:17
星島申訴王｜奪命大火 市民添置家居「防火三寶」 滅火筒+滅火氈+煙霧偵測器正確使用手冊
申訴熱話
6小時前