體壇早報｜阿仙奴英超鬥榜尾狼隊和波失分 黃澤林打入德拉海灘賽8強 波杜基林特爆冷挫國際米蘭
更新時間：07:26 2026-02-19 HKT
發佈時間：07:26 2026-02-19 HKT
發佈時間：07:26 2026-02-19 HKT
周三晚英超與歐聯都有冷門戰果，英超領頭羊阿仙奴作客榜末狼隊慘失好局，雖然領先兩球，卻因防線補時低級失誤被絕平2：2，爭標優勢收窄至5分。歐聯賽場同樣瘋狂，挪威「黑馬」波杜基林特延續神話，主場3：1擊敗意甲榜首國際米蘭；紐卡素則憑安東尼哥頓上演「大四喜」兼超越舒利亞紀錄，作客6：1血洗卡拉巴克。至於香港網壇傳來歷史性喜訊，世界排名136的黃澤林在德拉海灘賽轟出13球 Ace，直落兩盤6：4、7：6爆冷淘汰世界第 29 的中島布蘭登，再度殺入 ATP 250 8強。
網球｜黃澤林德拉海灘賽挫中島布蘭登 再闖ATP 250 8強
最Hit
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」 醜聞纏身被勒令停工
2026-02-16 20:00 HKT
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
2026-02-17 12:00 HKT