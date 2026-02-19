Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿仙奴領先兩球遭榜末狼隊逼和 補時後防失誤致失分

足球世界
更新時間：07:09 2026-02-19 HKT
發佈時間：07:09 2026-02-19 HKT

周中英超賽事，阿仙奴作客榜末球隊狼隊在手握兩球領先優勢下，竟於補時階段因後防溝通失誤被逼和 2：2。雖然「兵工廠」目前在榜首仍領先5分，但曼城少踢一場且雙方仍有一場需正面交鋒，這次失分或會成為今季英超爭霸的轉捩點。

沙卡打破15場入球荒　

上半場阿仙奴表現出色，布卡約沙卡（Bukayo Saka）於開賽初段即接應傳中頭槌破網，終結個人各項賽事長達15場的入球荒。換邊後狼隊一度壓住兵工廠狂攻，但客隊乘一次反擊機會，由今季新加盟的後衛軒卡派爾（Piero Hincapie）接應加比爾馬加希斯的助攻，於禁區內冷靜射成2：0。

阿迪達賽後一臉茫然。美聯社
阿迪達賽後一臉茫然。美聯社
曉高般奴為狼隊追成較接近紀錄。美聯社
曉高般奴為狼隊追成較接近紀錄。美聯社
沙卡打破15場入球荒。美聯社
沙卡打破15場入球荒。美聯社

阿仙奴防線門將齊「斷片」

主隊狼隊並未放棄，他們先由曉高般奴（Hugo Bueno）於61分鐘以一記精彩的弧線球直飛網窩追至1：2，更帶起現場的氣氛。阿仙奴隨後變得保守，試圖以死守維持勝果，最後卻自亂陣腳。戰至補時第4分鐘，他們的防線出現致命失誤，門將大維拉耶與中堅加比爾出現誤會，讓狼隊19歲首度登場的小將艾杜斯（Tom Edozie）在混亂中起腳，皮球反彈中堅加拉費奧利（Riccardo Calafiori）身體後彈入網內。結果狼隊戲劇性地追成2：2完場，阿仙奴痛失2分。

賽後領隊阿迪達在場邊目睹領先優勢被對手追平，神情顯得極度沮喪與難以置信。阿仙奴失2分後，以17勝7和3負得58分續排榜首，領先次席的曼城5分但踢多場，兩軍更有次循環的對決將於4月中上演。兵工廠周日對熱刺的聯賽不容再失。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
11小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
15小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
19小時前
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
影視圈
9小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
2026-02-16 20:00 HKT
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 警方初步調查：排除他殺
兩岸熱話
10小時前
趙希洛老公「真身」終曝光！外形高大激似陳豪 愛巢樓底極高盡顯奢華 「溫室」睡房採光度十足
趙希洛老公「真身」終曝光！外形高大激似陳豪 愛巢樓底極高盡顯奢華 「溫室」睡房採光度十足
影視圈
14小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
12小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
星島申訴王｜韓國排毒神器西梅汁 實測一小時即炸馬桶 醫生：含高濃度山梨醇如同瀉藥
03:17
星島申訴王｜韓國排毒神器西梅汁 實測一小時即炸馬桶 醫生：含高濃度山梨醇如同瀉藥
申訴熱話
13小時前