英超｜阿仙奴領先兩球遭榜末狼隊逼和 補時後防失誤致失分
更新時間：07:09 2026-02-19 HKT
發佈時間：07:09 2026-02-19 HKT
周中英超賽事，阿仙奴作客榜末球隊狼隊在手握兩球領先優勢下，竟於補時階段因後防溝通失誤被逼和 2：2。雖然「兵工廠」目前在榜首仍領先5分，但曼城少踢一場且雙方仍有一場需正面交鋒，這次失分或會成為今季英超爭霸的轉捩點。
沙卡打破15場入球荒
上半場阿仙奴表現出色，布卡約沙卡（Bukayo Saka）於開賽初段即接應傳中頭槌破網，終結個人各項賽事長達15場的入球荒。換邊後狼隊一度壓住兵工廠狂攻，但客隊乘一次反擊機會，由今季新加盟的後衛軒卡派爾（Piero Hincapie）接應加比爾馬加希斯的助攻，於禁區內冷靜射成2：0。
阿仙奴防線門將齊「斷片」
主隊狼隊並未放棄，他們先由曉高般奴（Hugo Bueno）於61分鐘以一記精彩的弧線球直飛網窩追至1：2，更帶起現場的氣氛。阿仙奴隨後變得保守，試圖以死守維持勝果，最後卻自亂陣腳。戰至補時第4分鐘，他們的防線出現致命失誤，門將大維拉耶與中堅加比爾出現誤會，讓狼隊19歲首度登場的小將艾杜斯（Tom Edozie）在混亂中起腳，皮球反彈中堅加拉費奧利（Riccardo Calafiori）身體後彈入網內。結果狼隊戲劇性地追成2：2完場，阿仙奴痛失2分。
賽後領隊阿迪達在場邊目睹領先優勢被對手追平，神情顯得極度沮喪與難以置信。阿仙奴失2分後，以17勝7和3負得58分續排榜首，領先次席的曼城5分但踢多場，兩軍更有次循環的對決將於4月中上演。兵工廠周日對熱刺的聯賽不容再失。
