歐聯｜波杜基林特爆大冷擊敗國際米蘭　繼贏曼城後再挫歐洲豪門

挪威球隊波杜基林特繼續其歐聯童話！這支目前仍處於挪威聯賽休季期的球隊於周三晚出戰歐聯16強附加賽，展現出驚人的戰鬥力，再以 3：1 擊倒意甲領頭羊國際米蘭，繼上個月接連擊敗曼城與馬德里體育會後，再一次擊敗歐洲豪門球會，距離晉級16強僅一步之遙。

半場平分秋色 國米兩度中柱埋輸波伏筆

開賽20分鐘，波杜基林特便憑藉前鋒賀治（Kasper Waarts Hogh）巧妙後腳傳送，助攻費特（Sondre Fet）先開紀錄。國米隨後大舉反擊，達美安與拿達路馬天尼斯的攻門先後中門柱，其後他們由比奧艾斯普薜圖（Francesco Pio Esposito）在混戰中轉身射入扳平1：1完半場。

侯治今場表現相當搶眼。美聯社

費特為波杜基林特先開紀錄。美聯社

國際米蘭今場表現令人失望。美聯社

主隊3分鐘連入兩球

易邊後波杜基林特再度進襲國米，戰至61分鐘，賀治再次送出助攻，侯治（Jens Petter Hauge）左路扣過對手後起左腳直射入網頂。國米尚未站穩陣腳下，波杜基林特在3分鐘後再下一城，布隆堡（Ole Didrik Blomberg）傳中助攻今場表現最搶眼的賀治輕鬆射入。最終波杜基林特主場以3：1擊敗國際米蘭，帶著2球的優勢進入次回合賽事。

布魯日主場逼和馬體會

同晚其他歐聯附加賽，利華古遜作客輕取奧林比亞高斯2：0；至於比利時的布魯日在兩度落後下，最終主場以3：3逼和馬德里體育會。