英超｜朗尼狠批史洛特欠缺「領袖氣場」：不入前五必被炒
更新時間：05:26 2026-02-19 HKT
利物浦今季衛冕之路慘不忍睹，目前僅位列聯賽第6，落後榜首阿仙奴達15分。曼聯傳奇球星朗尼（Wayne Rooney）日前在《The Overlap Fan Debate》節目中大放厥詞，直指「紅軍」主帥史洛特（Arne Slot）缺乏帶領這支豪門球隊應有的「氣場（Aura）」，認為其帥位已進入倒數階段。
「史洛特氣場難比高普 帥位正值『試用期』」
儘管史洛特上季帶領利物浦奪冠，但朗尼認為他的人格魅力遠遜前任高普（Jurgen Klopp）。朗尼透露曾與史洛特數次見面，但印象平平：「我不認為他有那種氣場。也許是因為利物浦剛經歷過高普時代，這對任何人來說都很難接棒，但我真的感覺不到他身上有那種領袖風範。」 朗尼表示，雖然史洛特剛拿過冠軍，但現在已像是在「面試」保住飯碗：「如果他這季不能帶領球隊重返前5名，他肯定會被炒。在剛贏得英超後說這種話很瘋狂，但事實就是如此。」
朗尼指主力老化為紅軍下跌主因
談到利物浦崩盤的原因，朗尼認為核心球員狀態下滑及傷患是致命傷。他指出穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）與雲迪積克（Virgil van Dijk）這兩名領袖的速度已不如前，加上阿歷山大阿諾特離隊、安祖羅拔臣長期缺陣，令紅軍戰力大打折扣。
不過，朗尼亦罕有地為曾與他隔空交火的雲迪積克辯護，稱讚他是「當代最強中堅」，而沙拿則是「英超史上最偉大球員之一」。他強調，身邊失去大量主力支援，任何球隊都難以奪冠，這份責任不應全由兩名老將承擔。
