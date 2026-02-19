歐聯｜安東尼哥頓「大四喜」創歷史 紐卡素大炒卡拉巴克6：1

紐卡素在今晨的歐聯16強附加賽首回合中大開殺戒，憑英格蘭國腳安東尼哥頓（Anthony Gordon）上演「大四喜」，作客以6：1血洗阿塞拜疆球隊卡拉巴克（Qarabag）。這場大勝不僅打破了紐卡素隊史在歐聯的最大勝仗紀錄，哥頓更憑此役超越傳奇中鋒舒利亞，成為球隊史上歐聯入球最多的球員。

安東尼哥頓今場攻入4球。美聯社

紐卡素帶著5球優勢進入次回合。美聯社

積及梅菲為紐卡素埋齋。美聯社

哥頓兩分鐘開紀錄 半場豪取4球創歷史

開賽僅2分鐘，哥頓便接應丹般恩（Dan Burn）的直線單刀破網。隨後中堅馬歷泰奧（Malick Thiaw）接應捷比亞傳中頂成2：0。卡拉巴克防線隨後崩潰，哥頓在短短時間內接連轟入兩球12碼及一次把握對方後衛失誤建功，半場未結束已個人包辦4球，今屆歐聯更攻入個人第10球，打破名宿舒利亞在這個賽事為紐卡素的入球紀錄（6球），更助紐卡素上半場遙遙領先5：0。

手握5球優勢回主場

雖然卡拉巴克在下半場由卡法古利耶夫（Elvin Cafarguliyev）窄角度破網破蛋，但紐卡素後備入替的積及梅菲（Jacob Murphy）在末段遠射，省中對方球員入網，最終將比數鎖定在 6：1。主帥艾迪賀維（Eddie Howe）賽後讚揚球隊創造了歷史性的時刻，喜鵲軍團帶著5球的優勢，下周將回到聖占士公園球場進行次回合賽事。