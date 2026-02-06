乒乓球亞洲盃│林兆恆小組尾輪不敵國家球手陳俊菘 仍力壓後者次名晉級16強

乒乓球亞洲盃繼續於中國河口五源河體育場上演，港將林兆恆(6日)今早於男單小組賽H組尾輪鬥國家球手陳俊菘。林兆恆力戰下輸總局數輸2:3，但他和對手陳俊菘，以及日本選手宇田幸矢於小組同樣累積2勝1負，要計算小組比賽的局數分勝負，最終宇田幸矢以首回晉級，林兆恆次名入16強，陳俊菘得第3，成為首位出局的中國球手。

3人同樣2勝1負計局數分排名

賽前2戰全勝的林兆恆，面對12號種子陳俊菘，首局先輸5:11，但之後連贏11:6、11:8，一度反超前，可是他在第4和第5局分別輸7:11和11:13，總局數負2:3。同組的宇田幸矢在尾輪以3:1擊敗馬來西亞球手黃祺燊，林兆恆、陳俊菘和宇田幸矢同樣錄得2勝1負積5分，需要計算局數分差決定排名。宇田幸矢在3場比賽中贏8局輸4局，總局數差為+4局，首名晉級；林兆恆贏8局輸5局，總局數差為+3局，次名入16強；陳俊菘贏6局輸7局，總局數差為-1局，只得第3名，成為今屆乒乓亞洲盃首位出局的國家球手。

林兆恆雖然不敵陳俊菘，但仍以小組次名晉級16強。新華社

陳俊菘成為今屆乒乓亞洲盃首位出局的國家球手。新華社

