乒乓球亞洲盃│黃鎮廷勇挫張本智和 小組取2連勝 今晚出戰尾輪爭入16強

乒乓球亞洲盃繼續於中國河口五源河體育場上場，港將黃鎮廷周四(5日)於男單小組賽C組鬥日本好手張本智和，前者以下犯上，力戰下總局數贏3:1，在小組2戰全勝高踞榜首。這名34歲老將今晚7時10分鐘出戰小組最後一輪賽事，鬥中華台北球手廖振珽，爭取16強席位。

黃鎮廷挫張本智和 小組2戰全勝

13號種子黃鎮廷周三於小組首輪以3:2險勝哈薩克球手簡智古洛夫，昨晚乘勇挑戰種子排名高10位、日本好手張本智和，打出精彩一仗。這名34歲老將於首局一度落後4分下，沉著應戰後上贏11:9，取得好開始。第2局他在大部份時間領先下，再贏11:9。第3局張本智和絕地反擊，以11:3追近，但黃鎮廷保持冷靜，第4局一直領先，以11:8再下一城，總比數勝3:1，在分組收錄2連勝。黃鎮廷今晚出戰分組尾輪，如擊敗廖振珽肯定以小組首名躋身16強，如果落敗亦有機會以次名晉級。