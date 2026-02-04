Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓球亞洲盃│孫穎莎休養53日復出 3:0橫掃取開門紅 回歸感覺：「有新鮮感比較興奮﹗」

即時體育
更新時間：16:20 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:20 2026-02-04 HKT

1連5日在中國河口五源河體育場舉行的乒乓球亞洲盃，今日(4日)拉開戰幔。因傷休養了53日的國家名將孫穎莎，在女單分組賽第1組首場直落3:0橫掃中華台北球手葉伊恬，2026年第一戰旗開得勝。孫穎莎賽後表示回歸比賽有新鮮感，心情比較興奮，會一場一場去找回比賽狀態。

時隔53日復出重返球場

孫穎莎去年尾在香港舉行的WTT總決賽中受傷，無奈於女單準決賽退賽，之後接連缺席乒超總決賽、2026年WTT多哈冠軍賽，專心休養調整。這名世界一姐在今次乒乓球亞洲盃復出，今日在女單分組賽第1組首仗鬥葉伊恬，時隔53日再次出戰，她在首局未入局，領先7:3下，一度被追近至7:8，幸好最終以11:8先拔頭籌。

3:0橫掃葉伊恬 26年首戰取開門紅

第2局孫穎莎進入狀態，正手接連得分贏11:3；第3局她領先10:4下，被葉伊恬挽救3個賽點，但她保持冷靜再贏11:7，總局數橫掃3:0取開門紅，2026年首戰順利贏波。孫穎莎賽後表示回歸賽場有新鮮感：「時隔1個月回到比賽，比較興奮。而第一場比賽有新鮮感，只是備戰有點困難，因之前與對手未交手過，沒有特別了解。」她同時指教練提醒自己不要急於尋找最佳狀態，通過一場場比賽找回狀態就可以。

