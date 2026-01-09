2026年IP熱潮末落？｜阮子曦

有冇留意開環球IP類型股份的投資者，可能都會發現近月這類型的股份累積了不少跌幅，這包括日本上市的任天堂（7974），Sanrio（8136）以及索尼（6758），在香港上市的泡泡瑪特（9992）均錄得10-30%的跌幅，股價熱潮退卻似乎毋庸置疑，但是否代表這些公司生意淡薄，業績倒退？

答案明顯是否定的，在當今的娛樂產業中，媒體特許經營權（media franchises）已成為全球經濟的巨頭。根據 Civixplorer 剛剛發佈的統計表，以IP品牌去計，Pokémon 以驚人的 2880 億美元總收入穩居榜首，遠超第二名的 Hello Kitty（885 億美元）和第三名的 Winnie the Pooh（767 億美元），數據涵蓋了電影、遊戲、玩具、書籍和其他商品的估計收入，揭示了流行文化如何轉化為龐大的商業帝國。雖則筆者認為這些統計數字存在一定「水份」，皆因數據是基於「已發布的收入」估計，並未有包括未扣除批發折扣、退貨或預測銷售等情況，但這些「粗略數字」仍然可以給予大家一個IP品牌高低的大方向。

Civixplorer統計全球IP排名

Civixplorer統計全球IP排名

日本IP佔壓倒性優勢

分地區去看，日本媒體的特許經營權佔據了壓倒性優勢。前十名之中，有 Pokémon、Hello Kitty、Anpanman、Mario 和 Jump Comics（Shōnen Jump）等五個日本品牌，總收入超過 5000 億美元。日本的成功歸功於長期的品牌生態系統和跨代吸引力，再加上日本品牌的優勢在於文化輸出 - 即動漫和遊戲的全球流行，讓 Gundam（269 億美元）和 Yu-Gi-Oh!（203 億美元）等在亞洲和西方市場均有強大粉絲基礎。這種「軟實力」轉化為硬通貨，反映了日本在全球娛樂出口中的領導角色。

相比之下，美國品牌如 Disney 的 Mickey Mouse & Friends（740 億美元）和 Star Wars（737 億美元）更依賴電影票房和主題公園，但商品銷售仍是支柱。Disney Princess（463 億美元）和 Marvel Cinematic Universe（451 億美元）展示了 Disney 的併購策略：收購 Lucasfilm 和 Marvel 後，擴大授權帝國。

遊戲電競成新商業模式

商業模式的演變是另一焦點。傳統上，特許經營權靠玩具和商品驅動，如 Barbie（262 億美元）和 Transformers（300 億美元）的玩具銷售。但近年，數字化轉型改變了格局。Call of Duty（200 億美元）純粹來自遊戲內購和電競，證明視頻遊戲的盈利潛力。Pokémon GO 的移動端貢獻超過 100 億美元，展示了 AR 技術如何擴大收入來源。

此外，社交媒體和粉絲經濟放大品牌價值：X（前 Twitter）上的討論和病毒式傳播，讓 Naruto（209 億美元）和 Fist of the North Star（225 億美元）等老牌系列重獲新生。再者，華納 的 Wizarding World（Harry Potter，377 億美元）則通過主題公園和互動體驗，轉向沉浸式消費。

成功在於建構生態系統

這些業務模式的轉變，表明成功特許經營權不再僅限內容創作，而是建構生態系統。之所以不久之前IP 授權到 NFT 和元宇宙應用，及至未來AI 生成內容可能進一步放大收入以及大幅降低創作成本，隨著全球娛樂市場預計到 2030 年達 2.5 兆美元，這些特許經營權將繼續塑造消費行為。更重要的是，無論估計如何，流行文化的經濟影響已不可忽視，它不僅在娛樂大眾，還驅動全球經濟前進。

阮子曦