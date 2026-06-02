李泳豪4字回應爸爸與李泳漢脫離父子關係 《東周刊》獨家專訪鼎爺爆粗狂鬧「仆X仔」

81歲李家鼎（鼎爺）近期爆發嚴重的家庭爭產風波，早前接受《東周刊》獨家訪問時，更痛心宣布與46歲大仔李泳漢正式脫離父子關係。對於父親怒斷父子情的決絕決定，細仔李泳豪今日（2日）回覆《星島頭條》時，以短訊表示：「唔回應啦」，並附上一個雙手合十的Emoji，似乎不願對這場越演越烈的家庭恩怨講太多。這場糾紛源於今年4月前妻施明的喪禮，兩兄弟隨後由不和升級至爭產，就連李家鼎相戀廿年的圈外女友Viva（馬貫東母親）亦被捲入風波之中。

李家鼎大鬧李泳漢「仆X仔」

「神隱」近一個月後，李家鼎日前現身尖沙咀一間中菜館接受《東周刊》獨家專訪，精神狀態已回復不少，更中氣十足地向大家打招呼：「阿爺返嚟啦！」他透露自己胃口大開，長胖了一點，老而彌堅。然而，當話題轉到令他陷入人生低潮的家事時，鼎爺依然怒火中燒。一提起大仔李泳漢，他在鏡頭前後大鬧對方是「仆X仔」逾10次，更嚴肅兼斬釘截鐵地公開聲明：「由2026年5月29日晚8點10分起，李泳漢唔係我李家鼎個仔，佢嘅嘢與我無關！」徹底與大仔劃清界線。

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李家鼎自施明離世決心斬父子情

向來有話直說的李家鼎坦言，家事淪為全城熱話令他感到十分煩心。他嘆息道，自從施明離開後，因為太傷心，便開始下定決心斬斷父子情。當被問到若然將來李泳漢浪子回頭，或者遇到困難時會否心軟原諒及幫忙，李家鼎黯然卻決絕地落閘：「既然如此，何必當初，原諒呢兩個字就冇啦，講完。講佢就心噏。」這番言論亦意味著李家鼎與李泳漢的父子關係已再無彎轉的餘地。

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