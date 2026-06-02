李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係

現年81歲的李家鼎（鼎爺），其家庭糾紛，自今年4月前妻施明的喪禮後，一對今年46歲的孖生兒子李泳漢（大孖）與李泳豪（細孖），隨即由不和發展至爭產風波，就連與他相戀廿年的圈外女友Viva，不單止被揭是無綫小生馬貫東的母親，更牽涉在爭產當中。

李家鼎大鬧李泳漢「仆X仔」

「神隱」接近一個月的鼎爺，現已回復狀態，日前接受本刊的獨家訪問，他直指家庭紛爭令自己陷入人生低潮，一提起大孖，他依然有火，鏡頭前後大鬧對方是「仆X仔」逾10次，更痛心疾首地首度公開宣布脫離父子關係︰「李泳漢唔係我李家鼎個仔，佢嘅嘢與我無關！」並且絕不原諒對方。

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李家鼎回復狀態

鼎爺早前到尖沙咀一間中菜館接受《東周刊》專訪，一現身他便聲如洪鐘地打招呼︰「阿爺返嚟啦！」又即時大晒老而彌堅的拳風；接着，他還分享自己的身體狀況，「肥番啲，狀態幾好，有番胃口，準備食第4餐。」

李家鼎要跟李泳漢脫離父子關係

向來有話直說的鼎爺，當提及家事成全城熱話時，他坦言︰「好煩！」。鼎爺指大孖將來有困難，也不會再幫，他突然嚴肅兼斬釘截鐵地說︰「由2026年5月29日晚8點10分起，李泳漢唔係我李家鼎個仔，佢嘅嘢與我無關！」他嘆了一口氣，表示自施明離開後，就開始有這個決定，因為「傷心到冇得傷心，傷害極之大」。當記者問到，如果有一日大孖浪子回頭，會否原諒對方？鼎爺黯然地說︰「既然如此，何必當初，原諒呢兩個字就冇啦，講完。講佢就心噏。」

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