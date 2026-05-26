李家鼎與馬貫東媽媽相戀20年曾傳婚訊 公認Viva為「李師奶」頻現身聚會 網民嘆：比TVB劇情更離奇

自李家鼎（鼎爺）前妻施明離世後，一對兒子李泳漢（大孖）與李泳豪（細孖）由不和爆發至爭產風波，李家家事屢屢被推上風口浪尖，淪為茶餘飯後話題。一波未平，一波又起，神隱一個月的李家鼎終於現身，李泳豪貼上合照並說：「精神！阿爺好快可以同大家見面。」不過最新一期《東周刊》獨家報道李家鼎圈外女友Viva原來是TVB力捧小生馬貫東的媽媽，更有知情者透露，李泳豪跟Viva早有過節，並且經常為錢大鬥法。

李家鼎在2016年曾傳與女友Viva再婚

馬貫東今日回覆《星島頭條》，對於李家鼎與媽咪交往的情況，與及媽咪曾否與李泳豪有過爭執？馬貫東只配以兩個合十Emoji並表示：「鼎爺家事我唔方便評論啦。」李家鼎10年前被爆有位隱藏女友，女方曾經有過一段婚姻，亦早已抱孫，當時李家鼎稱女友為「李師奶」，在2016年李家鼎曾傳再婚，但他澄清婚訊，只承認兩人交往多年，感情穩定。

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李家鼎多次與女友Viva公開亮相放閃

李家鼎與施明在1994年離婚，結束了17年的婚姻關係。施明早年曾指，離婚導火線是李家鼎因要出門教學生騎馬而爆發爭執，因而單方面提出離婚。李家鼎曾詳述，離婚的導火線雖是小事，但長久摩擦終讓施明心死並帶同兩子遠赴美國。他坦言，多年來心中始終希望能與施明復合，他更曾公開表示離婚是他「一生最大的失敗」，不過施明曾表示因為有兩個兒子，依然視李家鼎為「親人」與「熟悉的陌生人」：「大家好珍惜以前大家情義，但過去咗唔需要再提，我係期望佢身體健康，長命百歲，繼續富貴榮華，煮多啲好餸，同我好好地湊我兩個仔，畀多啲機會佢哋就得嘞。」李家鼎多年來亦有在經濟上照顧前妻及兒子。李家鼎在2006年於朋友圈中結識Viva，當時兩人都曾經歷婚姻失敗，性格互補下迅速撻著。Viva年輕時曾任學護，後轉行做經絡治療，曾幫助過癱瘓8年的病人和不孕婦女，由於有一手好技藝，多年來有不少熟客捧場，不過現已退休享兒孫福。當年李家鼎私房菜開張，Viva不僅帶同女兒和孫女撐場，兩家人更猶如一家人般融洽。李家鼎亦多次帶女友公開亮相，恩愛放閃，在2016年李家鼎曾傳再婚，但他澄清婚訊，後來再被問到可會有計劃註冊結婚，李家鼎說：「我冇叫佢太太，嗌師奶咋，如果註冊後又搞第二個，咁註嚟做乜？拆樓就有份，我個人好公道唔會搵人笨。」事隔多年，李家鼎女友Viva身份曝光，有網民驚嘆：「鼎爺呢單嘢比TVB劇情更離奇。」

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李家鼎撞車真實來龍去脈

《東周刊》獨家獲得一段絕密聲帶，揭開李家鼎撞車的真實來龍去脈，原來李家鼎當日依舊趕去提款，甚至因此撞車，而該筆錢並非如外界所傳是給大仔李泳漢，聲帶中，李泳豪不忿地對鼎爺說︰「好似嗰日星期六，你晨早溜溜打畀我老婆，話冇錢呀！冇錢！講到明即刻幫你開e-banking睇，你係有錢喺度，你自己知，你係就要趁銀行星期六收一點，仆出去，好啦！連個天都唔幫你嘞！撞車！你唔聽人講嘢！好急，我識咗你40幾年啦，你做緊乜嘢呀？咁急出去，一定係寫錢俾人，一定係馬貫東個阿媽。」有知情人爆料指出，馬貫東當年入行其實也是全靠李家鼎引薦，難怪他對複雜的家事始終三緘其口。

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李泳豪指錄音與大嫂Conny嚴佩鈺有關

李泳漢早前曾公開多段聲帶錄音，錄音顯示李泳豪兩公婆不僅對李家鼎態度極其惡劣，甚至弟婦Agnes細數鼎爺的經濟開支，其後李泳豪曾親自拎出完整無刪剪錄音大反擊：「我老公細個你點教佢㗎，畀你咁多就係咁多，你自己想用就自己想辦法，咁如果你冇錢仲碌卡，就要自己負責喇，#因為你撳錢出嚟俾人，你唔好唔記得咗，你嗰日趕趕趕，趕出去想撳錢，跟住你撞車呀，連個天都唔畀你做呢件事。#你自己諗清楚，#總之我做新抱，#我老公做細仔，#淨係可以幫你睇住條數，#你唔好講係燈油火蠟，#你一個燈油火蠟都用唔到75萬，#但你轉咗75萬俾人，#你唔好再話冇，#銀行statement黑字白紙印喺嗰度，#除非銀行講大話，#咁你可以告銀行，#點解我戶口無啦啦少咗75萬唔合理，#啲錢留返自己用。」李泳豪事後指錄音事件與大嫂Conny嚴佩鈺有關：「老竇之前用開部Android機，舊年6月佢想我哋幫佢處理電話嘅嘢，用iPhone方便啲，咁啱佢部電話爛咗，所以佢咪轉用iPhone。點知老竇用唔慣蘋果嘅system，用咗兩個月就搞到hang機，咁啱嗰日我同太太要開工，鼎爺又冇同我哋講，部新手機hang機，大嫂Conny知道後就主動講︰『老爺，我幫你整啦！』，跟住就攞咗部機走，到而家都冇攞返部機返嚟，呢個就係原因。」