李家鼎走出爭產風波成功增磅 最新車內單眼舉V相證面色紅潤 雙頰回肉精神奕奕

自李家鼎（鼎爺）前妻施明離世後，一對兒子李泳漢（大孖）與李泳豪（細孖）由不和爆發至爭產風波，李家家事屢屢被推上風口浪尖，淪為茶餘飯後話題。備受家事困擾的李家鼎，心理與生理均承受巨大壓力，體重暴跌至僅剩120磅，健康狀況一度令人擔心。

李家鼎身體情況終於穩定下來

幸好經過李泳豪和太太林妤謙（Agnes）的悉心治療，李家鼎情況終於穩定下來，神隱一個月終於出關與兒子歎茶，李泳豪曾拍片表示本來老竇想親身感謝外界的關心和交代近況：「佢想要一個好啲嘅狀態出嚟同大家見面，所以畀佢老人家休息多陣先。」昨日李泳豪再貼李家鼎近照報平安。

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李家鼎面色明顯有好轉雙頰長回少少肉

昨日（29日）李泳豪再IG時動態貼上李家鼎的最新照片，相中所見，李家鼎在車內扣上安全帶並擺出V字手勢，他的面色明顯有好轉，雙頰比起消瘦凹陷的時候明顯長回少少肉，總算令人放下心頭大石。因處境劇《愛．回家之開心速遞》將於7月迎來大結局，李泳豪為開拓新出路曾預告會投放更多心力經營個人YouTube頻道，他還稱待李家鼎身體狀況更好時，將會邀請他一同出鏡，無論是煮餸、買餸，還是聽鼎爺講古，都會拍片分享，不過在分享父子日常生活前夕，李泳豪曾貼上與台灣老婆Agnes的日常生活影片。

李泳豪分享夫妻間的甜蜜互動閃盲網民

片中李泳豪駕車載着老婆外出用餐，雖然Agnes因害羞不想上鏡，但在老公的鼓勵下，依然溫柔「獻聲」，分享對台灣美食「粢飯」的情意結。Agnes在片中解釋，粢飯在台灣被稱為「本丸」，是她童年時與爺爺嫲嫲的回憶。有趣的是，當Agnes嘗試用廣東話分享食評時，因發音不標準，被李泳豪溫柔取笑：「小心一點，你說甚麼？」夫妻間的甜蜜互動「閃盲」一眾網民。李泳豪更在旁大讚老婆廚藝了得，笑言將來要請老婆親自出鏡分享烹飪心得，不少網民大讚Agnes說話溫柔，賢淑有禮，留言表示：「李太咁賢淑又本事，我相信施明絕對不會嫌棄這個新抱」。

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