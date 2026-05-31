李泳豪獲《愛回家》8大主力力撐  幫好友掘金同心做一事  豪仔陷「李家風暴」曾言怕失業

近來家事纏身的藝人李泳豪，未有被風波影響心情，反而更專注於事業發展，積極為自己的YouTube頻道「豪仔 ON AIR」增添人氣。繼早前預告會與爸爸李家鼎（鼎爺）父子檔上陣後，近日他更碌盡人情卡，邀請到《愛．回家之開心速遞》的一眾演員好友為他拍攝宣傳片，陣容星光熠熠，足見其好人緣。

李泳豪搵《愛回家》好友宣傳頻道

早前李泳豪曾表示擔心《愛回家》大結局後會失意，故此決定重推其YouTube頻道吸金，除事先張揚會請爸爸李家鼎出鏡外，今次為了為了宣傳，李泳豪更出動「友情牌」，請來《愛．回家》多位合作無間的演員，包括「大小姐」林淑敏、「送水輝」許家傑、「熊若水」呂慧儀、KC歐瑞偉、「三太」樊亦敏、「Terry」李偉健、「佘秀琴」蘇恩磁及「龍舟」何晉樂等，為其頻道「豪仔 ON AIR」助勢。一眾好友不但現身呼籲粉絲訂閱，更在聚餐期間義氣相助，化身幕後工作人員，為豪仔親自操刀拍攝。

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《愛回家》兄弟姊妹瞓身力撐

從幕後花絮可見，眾人為求達到最佳拍攝效果，全程投入。許家傑與林淑敏輪流擔任攝影師，而「大小姐」林淑敏更非常認真，四處尋找最佳光線位置，當被稱讚拍攝有水準時，她即搞笑地發揮「大小姐」本色，笑言：「咁唔得，我要收錢先得！」其後大隊轉戰街頭，許家傑充當導演指揮走位，林淑敏則幫忙補拍鏡頭，大家分工合作，默契十足。

呂慧儀倡李泳豪介紹電影拍攝場地

一眾好友除了出心出力，更在鏡頭前為豪仔的頻道內容出謀獻策。呂慧儀建議他多分享自己擅長的飄移駕駛技術，以及介紹偏遠的電影拍攝場地；樊亦敏則提議他拍攝烹飪教學。有這班《愛．回家》的「家人」作最強後盾，相信豪仔的YouTube頻道定必能闖出一片天。

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