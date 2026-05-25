李泳豪重啟YouTube放閃 台灣老婆Agnes罕發聲竟遭老公取笑 網民：施明絕不會嫌棄這個新抱

李泳豪因與哥哥李泳漢的家庭糾紛而備受關注，近日他重新投入YouTube頻道「豪仔 ON AIR 」的影片製作，並預告父親李家鼎（鼎爺）在休養後將會現身頻道，父子檔再次合作。今日（25日），李泳豪上載了與台灣老婆林妤謙（Agnes）的日常生活影片，二人外出用餐，大晒恩愛。影片中，李泳豪駕車載着老婆外出用餐，雖然Agnes因害羞不想上鏡，但在老公的鼓勵下，依然溫柔「獻聲」，分享對台灣美食「粢飯」的情意結。

李泳豪夫婦罕於鏡頭前甜蜜互動

Agnes在片中解釋，粢飯在台灣被稱為「本丸」，是她童年時與爺爺嫲嫲的回憶。有趣的是，當Agnes嘗試用廣東話分享食評時，因發音不標準，被李泳豪溫柔取笑：「小心一點，你說甚麼？」夫妻間的甜蜜互動「閃盲」一眾網民。李泳豪更在旁大讚老婆廚藝了得，笑言將來要請老婆親自出鏡分享烹飪心得，盡顯其「求生欲」。

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李泳豪老婆Agnes獲網民力撐

早前，Agnes在李家的家庭糾紛中，遭李泳漢多次針對，更不准她到靈堂悼念奶奶施明。李泳漢曾公開指責李泳豪夫婦操控父親李家鼎，並稱施明從未承認Agnes是李家新抱，婆媳關係惡劣。然而，李家鼎其後反駁，力撐Agnes與前妻施明關係極好，反而是大仔李泳漢阻止施明出席弟弟的婚禮。

在此次影片留言區，網民反應熱烈，一面倒支持李泳豪夫婦。不少網民大讚Agnes說話溫柔，賢淑有禮，留言表示：「李太咁賢淑又本事，我相信施明絕對不會嫌棄這個新抱」、「感覺平易近人！豪仔有福，娶到一個愛你又照顧你嘅好老婆」，同時亦有網民支持李泳豪，表示已訂閱他的YouTube頻道，希望他更頻密的發布影片。

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李泳豪YT頻道重新出發預告鼎爺登場

李泳豪在影片中感謝粉絲支持，透露頻道訂閱人數已達四萬（影片上架後訂閱人數已上升至超過5萬），對此感到非常驚喜。他承諾將會製作更多生活化影片，包括與老婆到台灣品嚐地道美食，以及邀請鼎爺大展廚藝，回應粉絲的期待。

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李泳豪公開施明兩大遺願：