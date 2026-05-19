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李泳豪護航鼎爺拒做提款機 因媽咪缺席婚禮留下遺憾 珍惜與李家鼎相處時間：喊完就要move on

影視圈
更新時間：16:30 2026-05-19 HKT
發佈時間：16:30 2026-05-19 HKT

自李家鼎（鼎爺）前妻施明施明離世後，李家的家事屢屢被推上風口浪尖。向來沉默寡言的細孖李泳豪，近日終於打破緘默，開腔大爆與孖生哥哥李泳漢決裂的內幕，更痛心鼎爺慘淪「人肉提款機」，導致近期斷崖式暴瘦！

李泳豪為保父親血汗錢公開真相

談到哥哥李泳漢的苛索無度，李泳豪直斥：「媽咪已經走咗，佢仲要咁樣搞屋企，我真係好嬲！」他坦言這次公開真相是為了保護父親的血汗錢，並強硬表示：「我唔介意出邊人點睇我，我只係睇住爹哋啲錢，我冇做錯，其他人誤解我，我唔怕！」

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李泳豪與媽媽施明關係屢遇考驗

李泳豪與媽媽施明的感情很好，童星出身的李泳豪當年經常要捱更抵夜拍攝，媽媽施明心痛並化身「跟得媽咪」全程在片場陪伴照顧，趁空檔幫他溫書、督促功課，以免他荒廢學業，每當見到兒子疲態盡現時，施明更會主動向劇組了解拍攝進度，為他爭取提早收工回家休息，可惜近年這份母子關係屢遇考驗，2022年施明因家中跌倒需接受開腦手術，留醫期間兄弟二人已傳出不和，其後李泳豪在2022年與台籍女友Agnes結婚，媽媽與哥哥李泳漢沒有出席，當時有傳施明是看報道才知道李泳豪要結婚，施明又嬲又傷心經常以淚洗面，母子關係近乎決裂。直到今年3月施明離世，李泳豪竟在十日後才獲通知，媽媽設靈當日，太太Agnes被拒於門外，如今連媽媽的安葬地亦無從得知。

李泳豪曾揚言為鼎爺甘願做箭靶

李泳豪近日接受訪問，坦言為媽咪缺席其婚禮留下遺憾，他選擇將媽媽放在心中：「最想對媽咪講嘅說話，係多謝。冇佢就唔會有今日嘅李泳豪。喊完就要 move on。而家會好好珍惜同爹哋相處時間，照顧好佢身體。」李家鼎與孖仔李泳漢、李泳豪的不和風波越演越烈，事件連日來成為新聞焦點。李家鼎不惜自揭開家庭瘡疤，公開錄音力證自己淪為大仔李泳漢夫婦的「人肉提款機」，多年來被榨乾7位數身家，李泳豪更親自拎出完整無刪剪錄音大反擊，揭開哥哥李泳漢真面目，李泳豪曾揚言為鼎爺甘願做箭靶，今次在訪問上，李泳豪再三表示：「我通常選擇沉默，因為媽咪教導唔好隨便講嘢，怕越描越黑；我唔會生事，但會睇情況，有時如果唔出聲，就係對自己愛嘅人唔公平，所以應該發聲時，我會發聲。」

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