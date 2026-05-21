李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？

因李家鼎（鼎爺）前妻施明早前離世，李家爆出兩子不和兼錢銀轇轕爭議，細仔李泳豪與父親李家鼎站在同一陣線，而大仔李泳漢則在公開一段弟婦李泳豪太太錄音後潛水。隨住風波稍息，李泳豪昨日（20日）在IG透露李家鼎的最新情況。

李泳豪指李家鼎胃口漸好轉

李家鼎去年因身體不適暴瘦後，早前又因施明辭世而傷心，狀況令外界大為擔憂。李泳豪昨晚在影片中提到爸爸，預告父親李家鼎遲些會在其頻道亮相。李泳豪指父親在他與太太照顧下，身體及胃口已漸漸好轉。

李泳豪在片中又笑指李家鼎其實很貪靚：「爸爸都想上嚟同大家講聲多謝同交代自己情況，但係佢想再靚仔啲。我想同大家講，李家鼎而家靚仔咗好多㗎喇，但係佢話未夠，俾佢老人家休息多陣先，佢想要一個好啲嘅狀態出嚟同大家見面，呢個就係爸爸託我同大家講嘅。」

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李家鼎要以最佳狀態見人

李泳豪近日因長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》即將迎來大結局，坦言正面臨失業危機。李泳豪為開拓新出路，早前已預告會投放更多心力經營個人YouTube頻道，昨日李泳豪特別上載新片向大家交代近況及頻道發展細節。

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李泳豪在片中坦言仍要趕拍《愛．回家》及處理家事，分身不暇，故頻道的出片頻率暫時未能太高。李泳豪藉此感謝各界朋友和網民對他及李家鼎的關心，直言感受到大家滿滿的愛。對於頻道未來的走向，李泳豪謙稱自己仍是「一張白紙」，目前還在摸索階段，正積極找朋友幫忙解決帳號驗證等技術問題。

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李泳豪未來搵李家鼎出鏡

提到內容方面，李泳豪除以往的日常生活，以及愛車飄移片段外，未來會搵爸爸李家鼎出鏡︰「有網友話會唔會同李家鼎喺YouTube出現，會嘅，一定會嘅。你話煮餸又好買餸又好，甚至聽吓爸爸講故事，我都會拍嘅之後，但係目前要等佢身體好啲先，都係聽佢發落，佢話OK就同佢拍，又或者佢精神狀態再好啲就開直播，大家同佢傾偈問問題。」

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