施明兩大遺願曝光 叮囑細仔李泳豪照顧李家鼎：做一個負責任嘅男人，睇住個家

施明離世後，長子李泳漢與前夫李家鼎、孻子李泳豪因財反目，家庭糾紛一度成為全城熱話。近日，李泳豪在風波後接受YouTube頻道「威哥會館」訪問，態度豁達。面對主持人的關心，他坦言緊記父母從小教導「多做事，少說話」，因此選擇不回應太多家事。他表示，無論發生多不愉快的事，都要向前看，並特別感謝太太一直以來的支持，陪伴他度過難關。

李泳豪公開施明兩大遺願

在訪問中，李泳豪首次披露母親施明離世前對他的叮嚀。他表示，母親臨終前交代他兩件必須做到的事，「繼續做好你自己嘅事，和要照顧爸爸（李家鼎），好好愛你個老婆，做一個負責任嘅男人，睇住個家，佢話『你成咗家㗎喇，好多嘢就唔同㗎喇』，呢啲係佢交低畀我嘅說話。」李泳豪坦言，母親的話他銘記於心，即使面對不如意事，傷心過後仍要向前看，而他現在最重要的任務，就是照顧好被他形容為「香港傳奇之一」的父親李家鼎。

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李泳豪謹記母親教誨：繼續向前看

李泳豪在訪問中多次提及母親對他的教誨，表示施明生前教他：「你一係就攤喺度乜都唔好做，你一係就繼續行，你揀邊條路？繼續行囉！」這句話成為他的人生格言，支撐他走過事業與家庭的低谷。他認為，不只是他自己，所有香港人也應該抱持這種精神：「要繼續向前看。」他感謝網民對父親李家鼎的支持，並計劃未來讓父親多分享昔日在電影圈的趣事，傳承香港電影文化。

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李家鼎為李泳豪向張學友索簽名

除了分享對母親的思念，李泳豪在訪問中亦憶述一件與父親李家鼎和「歌神」張學友的片場往事，盡顯父愛。他透露，當年父親與張學友合作拍攝電影《追男仔》(1993)，戲中李家鼎有一幕怒斥扮演牧師的張學友。李家鼎趁拍攝空檔，特意走向張學友說：「我個仔好鍾意聽你啲歌！」成功為兒子拿到張學友《愛火花》的親筆簽名卡式帶。李泳豪直言這段回憶非常深刻，亦代表着父親對他的愛。

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