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契媽黃夏蕙爆李泳豪分手內情  認契仔非富二代委屈楊思琦：忍無可忍先走  望各界原諒李泳漢

影視圈
更新時間：17:30 2026-05-20 HKT
發佈時間：17:30 2026-05-20 HKT

李家鼎（鼎爺）近日與兩名兒子李泳漢及李泳豪的家庭糾紛愈演愈烈，網上輿論幾乎一面倒地為李泳豪前女友、港姐冠軍楊思琦「平反」，認為她當年「及時止蝕」。身為李氏兄弟契媽的黃夏蕙，近日在網上影片中親自開腔，不但力撐楊思琦為人，更揭開了當年分手的內情。

黃夏蕙讚楊思琦好乖深愛李泳豪

在影片中，當被問及對楊思琦的印象時，黃夏蕙即大讚：「其實佢好乖㗎，我好錫佢㗎！」她憶述，楊思琦當年貴為港姐冠軍，美貌與身材兼備，當選可謂實至名歸，黃夏蕙更爆楊思琦自己都想不到會當選，身邊有極多富二代追求，但她卻偏偏選擇了並非大富之家的李泳豪。「好多人鍾意佢，但佢偏偏就鍾意咗我契仔。」黃夏蕙強調，楊思琦並非外界所指的「拜金女」，「佢一個香港小姐咁有名、咁多富二代追佢，佢都唔鍾意，佢就偏偏鍾意咗我契仔。」

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黃夏蕙指楊思琦忍無可忍才離開

談及兩人長達九年的感情告終，黃夏蕙直言楊思琦本不想分手（「唔想嘅、唔想嘅」），並暗示是被人「搞走」。她更點出，李泳豪並非富二代，能給予的有限，「唔會畀到好多錢佢」，因此楊思琦在這段關係中「唔多唔少都有委屈」。黃夏蕙心痛地說：「一個女仔如果冇委屈，都唔會自己離開」，最終在「忍無可忍」的情況下才選擇了分手，結束了九年的愛情長跑，可以說是「青春都去咗，錢又冇」。

黃夏蕙盼外界原諒李泳漢

除了為楊思琦澄清，黃夏蕙亦為契仔李泳漢求情。她認為李家鼎及施明一直很疼愛兩兄弟，他們小時候亦十分乖巧。她相信近日的風波存在不少誤會，更因「兩兄弟係孖生」，深信李泳漢的本質終歸是好的，希望外界能給予他機會。這次黃夏蕙的真情剖白，為這場持續發酵的「李家風波」增添了更多內情，也讓外界再次關注到楊思琦在這段關係中所作的犧牲。

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