《給阿嬤的情書》︱取景地陶芳酒樓 私收拍照費遭調查

熱映電影《給阿嬤的情書》帶火潮汕等取景地，其中汕頭金平區萬安街3號的陶芳酒樓舊址，被多名遊客曝光有人私自違規收取拍照費，引發熱議。汕頭有關部門表明，陶芳酒樓屬於公有資產，將介入調查，嚴肅追責有關人士。

中年女子攔路收費

上游新聞報道，近期不少慕名打卡的遊客反映，有中年女子在陶芳酒樓舊址，二樓攔路收費，要求遊客每人繳納10元人民幣的拍照費，該人員無法出示任何收費憑證，也不提供消費票據。有遊客被逼繳費打卡，也有遊客因強行收費敗興而歸。

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陶芳酒樓屬公有資產

據悉，始建於上世紀20年代的陶芳酒樓是汕頭開埠典型的中西合璧僑商歷史建築，2016年被列入汕頭市第一批歷史建築，房產歸當地房管所所有，屬於公有資產，並非私人產業。



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針對亂象，汕頭永和社區聯合派出所等多部門開展巡查。社區負責人表示，私人在公有歷史建築內違規收費的行為，嚴重損害汕頭文旅形象，與城市文旅發展理念相悖。有關部門已根據遊客付款線索跟進調查，將依法嚴肅追責。