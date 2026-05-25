Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《給阿嬤的情書》 票房破10億元

即時中國
更新時間：09:21 2026-05-25 HKT
發佈時間：09:21 2026-05-25 HKT

據貓眼專業版數據，昨天11時38分，潮汕方言電影《給阿嬤的情書》上映25天來，總票房突破10億元（人民幣，下同），持續刷新中國電影中小成本現實題材電影的票房紀錄。

純方言無明星「小眾作品」

中新社報道指，從五一檔初期排片不足2%的「影院配角」，到如今口碑與票房雙線飆紅的市場黑馬；從一部純方言、無明星加持的「小眾作品」，到引發全國觀眾情感共振的「破圈爆款」；這部影片完成了一次堪稱教科書級的市場逆襲與文化突圍。

《給阿嬤的情書》由潮汕本土導演藍鴻春執導，講述潮汕阿嬤（祖母）葉淑柔半生等待遠赴泰國的丈夫鄭木生的「僑批」（匯款和家書），孫子遠赴泰尋親，卻發現埋藏半世紀的秘密，串聯起中泰兩地、兩代人的牽掛與堅守。

該電影絕大多數畫面取景於廣東汕頭，令這座滿載僑鄉底蘊與人間煙火的城市，隨着電影熱度，成為不少旅客的旅遊打卡勝地。汕頭推出3條電影主題線路，遊客可親身到訪片中的騎樓、僑宅、古橄欖林等取景地觀光。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
吳婉芳公開次子胡智同豪門婚禮高清相 新抱Kristy氣質出眾 名車彰顯家族地位 花海盡展奢華感
吳婉芳公開次子胡智同豪門婚禮高清相 新抱Kristy氣質出眾 名車彰顯家族地位 花海盡展奢華感
影視圈
11小時前
迪卡儂新出$299防水鞋爆紅！港人大雨實測列3優點「近排最滿意產品」 網民：夏天要有！
迪卡儂新出$299防水鞋爆紅！港人大雨實測列3優點「近排最滿意產品」 網民：夏天要有！
時尚購物
23小時前
神舟二十三號乘組順利進駐天宮「太空會師」，與神二十一乘組拍「全家福」。新華社
神舟二十三號｜乘組順利進駐天宮「太空會師」 與神二十一乘組拍「全家福」
即時中國
4小時前
李嘉欣真空大露背現身胡智同豪門婚宴 超高衩驚險設計側身疑走光 與許晉亨甜賀吳婉芳娶新抱
李嘉欣真空大露背現身胡智同豪門婚宴 超高衩驚險設計側身疑走光 與許晉亨甜賀吳婉芳娶新抱
影視圈
15小時前
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
吳婉芳二子結婚｜百億豪門婚宴星光熠熠  曾志偉興奮拍片「大美人港姐」疑現身  鄭伊健夫婦變小粉絲
吳婉芳二子結婚｜百億豪門婚宴星光熠熠  曾志偉興奮拍片「大美人港姐」疑現身  鄭伊健夫婦變小粉絲
影視圈
14小時前
張家輝成「載荷專家」超爆笑 神舟二十三號升空 影帝變熱話人物 網民：佢有關詠荷認證
張家輝成「載荷專家」超爆笑 神舟二十三號升空 影帝變熱話人物 網民：佢有關詠荷認證
影視圈
14小時前
英超煞科日｜熱刺生還、韋斯咸降班 來季歐戰資格一覽。美聯社
英超煞科日｜熱刺生還、韋斯咸降班 來季歐戰資格一覽
足球世界
8小時前
央視微信號截圖
00:42
有片｜黎家盈升空前引吭高歌畫面曝光 三名太空人赴發射場合唱《歌唱祖國》｜神舟二十三號
即時中國
7小時前