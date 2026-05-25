《給阿嬤的情書》 票房破10億元

據貓眼專業版數據，昨天11時38分，潮汕方言電影《給阿嬤的情書》上映25天來，總票房突破10億元（人民幣，下同），持續刷新中國電影中小成本現實題材電影的票房紀錄。

純方言無明星「小眾作品」

中新社報道指，從五一檔初期排片不足2%的「影院配角」，到如今口碑與票房雙線飆紅的市場黑馬；從一部純方言、無明星加持的「小眾作品」，到引發全國觀眾情感共振的「破圈爆款」；這部影片完成了一次堪稱教科書級的市場逆襲與文化突圍。

《給阿嬤的情書》由潮汕本土導演藍鴻春執導，講述潮汕阿嬤（祖母）葉淑柔半生等待遠赴泰國的丈夫鄭木生的「僑批」（匯款和家書），孫子遠赴泰尋親，卻發現埋藏半世紀的秘密，串聯起中泰兩地、兩代人的牽掛與堅守。

該電影絕大多數畫面取景於廣東汕頭，令這座滿載僑鄉底蘊與人間煙火的城市，隨着電影熱度，成為不少旅客的旅遊打卡勝地。汕頭推出3條電影主題線路，遊客可親身到訪片中的騎樓、僑宅、古橄欖林等取景地觀光。