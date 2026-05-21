電影《給阿嬤的情書》爆紅 汕頭推取景地主題旅遊

潮汕方言電影《給阿嬤的情書》持續走紅，叫好又賣座。依託電影熱度，廣東汕頭推出3條「跟着阿嬤遊汕頭·光影僑韻憶鄉愁」主題線路，遊客可親身到訪片中的小公園騎樓、僑宅、古橄欖林等取景地，藉此催谷當地旅遊業。

汕頭推出的主題線路，分為一日主題遊、兩天一夜遊、三天兩夜遊，覆蓋《給阿嬤的情書》的取景地：澄海區東里鎮的塘西村、樟林古港，隆都鎮的前美古村等南洋風格建築與潮汕傳統民居；有「嶺南第一僑宅」美譽的陳慈黌故居；潮陽區金灶鎮下寮村橄欖林。

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澎湃新聞引述汕頭投控國際旅行社有限公司工作人員肖金怡表示，電影上映後，旅行社快速反應，推出電影主題線路，上海、福建、江西、海南的旅行社同行紛紛表達合作意向。

電影《給阿嬤的情書》由潮汕本土導演藍鴻春執導，扎根於潮汕本土文化，講述潮汕百年僑史，以僑批（舊時海外僑胞寄給國內家鄉眷屬的書信與匯款的合稱）為脈、情義為魂，揭開了一段塵封半世紀的南洋往事，目前票房已破5億人民幣。

