兩會2026｜雷軍建議：推動考車牌覆蓋智能化領域

更新時間：12:30 2026-03-05 HKT
2026年全國兩會正在舉行，全國人大代表、小米集團創始人雷軍向大會提交五份建議案，焦點涵蓋智能汽車、人形機械人及工業旅遊等前沿領域，倡議為新興產業的發展制定標準，並完善人才培育機制。

倡完善智能駕駛法規 駕訓須與時並進

雷軍在建議中指出，汽車智能化為傳統交通安全帶來新挑戰。其表現為技術路線多元致標準難以統一，且駕駛培訓內容未能追上車輛新功能，或因駕駛者誤用而引發安全隱憂。

為此，他提出三項核心建議，旨在構建適應智能時代的交通安全體系。

  1. 加快建設汽車智能化技術標準，優化機動車駕駛考核項目。由主管部門牽頭，統籌推進智能網聯汽車技術標準；逐步將相關內容納入駕駛考核，並明確「人機協同」的安全理念；推廣新一代駕駛模擬實訓裝備。
  2. 完善多方協同治理體系，共建智能汽車時代交通安全體系。建議將L2級輔助駕駛的「脫手脫眼」行為納入違法處罰；明確車企在宣傳引導及用戶培力方面的主體責任，並推進道路基建的智能化適配。
  3. 強化安全宣傳，構建立體化安全宣傳教育體系，通過線上科普與線下沉浸式體驗，幫助公眾理性認知智能駕駛系統，形成文明駕駛新風尚。

促設交叉學科 培育新能源車複合型人才

另一份建議案聚焦於人才培育。雷軍認為，智能網聯新能源汽車的產業競爭，已轉向生態協同能力的較量，人才能力需求亦從單一學科轉向「複合交叉、系統集成」。

他建議，應在高等教育體系中設立「智能電動車輛」一級交叉學科，並推行「雙導師」與「實戰化」的產教融合培養模式，同時強化政策引導，構建汽車行業的協同育人新機制。

倡攻克技術難題 助人形機械人規模量產

對於備受關注的人形機械人領域，雷軍視其為繼電腦、智能手機及新能源汽車後的另一顛覆性產品。他指出，儘管中國在此領域已具先發優勢，但仍面臨工藝穩定性差、成本高昂等工程化難題，致其仍處於「學徒」狀態，未能大規模應用。

雷軍建議，應集中資源加快突破工程化落地難題，為規模化量產創造條件；同時擴大在智能製造等領域的應用場景，並加強相關安全標準體系建設。

此外，雷軍亦就科技公益與工業旅遊提出建議，分別倡議為公益基金會資助科技創新提供更佳制度環境，以及遴選代表「新質生產力」的項目，打造「中國智造」的工業旅遊名片。

