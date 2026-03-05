Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱《政府工作報告》不足1000字簡略版 3分鐘一文睇清重點

即時中國
更新時間：10:44 2026-03-05 HKT
發佈時間：10:44 2026-03-05 HKT

3月5日，李強總理向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告，只要花數分鐘，就能清楚了解當中重點：

一、2025年工作回顧

國內生產總值增長5%

城鎮新增就業1267萬人

糧食產量達到1.43萬億斤

新能源汽車年產量超過1600萬輛

過去5年

國內生產總值年均增長5.4%

制造業增加值規模連續16年保持全球第一

居民人均可支配收入年均增長5.4%

城鎮新增就業累計超過6000萬人

二、「十五五」時期主要目標和重大任務

國內生產總值增長保持在合理區間

全社會研發經費投入年均增長7%以上

單位國內生產總值二氧化碳排放累計降低17%

數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重達到12.5%

勞動年齡人口平均受教育年限提高到11.7年

人均預期壽命提高到80歲

糧食綜合生產能力達到1.45萬億斤左右

能源綜合生產能力達到58億噸標準煤

三、2026年經濟社會發展總體要求和政策取向

經濟增長4.5%-5%
經濟增長4.5%-5%

城鎮新增就業1200萬人以上

居民消費價格漲幅2%左右

糧食產量1.4萬億斤左右

單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右

赤字率擬按4%左右安排，赤字規模比上年增加2300億元

一般公共預算支出規模將首次達到30萬億元

擬發行超長期特別國債1.3萬億元

擬安排地方政府專項債券4.4萬億元

四、2026年部分工作任務

增收：制定實施城鄉居民增收計劃，在促進低收入群體增收、增加居民財產性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批務實舉措

消費：安排超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新
消費：安排超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新

投資：擬安排中央預算內投資7550億元，安排8000億元超長期特別國債資金用於「兩重」建設

新質生產力：打造集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業。培育發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。深化拓展「人工智能+」

相關新聞：兩會2026｜對中小企業數智化轉型持續加大支持 深化拓展人工智能

全國統一大市場：綜合運用產能調控、標準引領、價格執法、質量監管等手段，深入整治「內卷式」競爭

開放：進一步擴大增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點

鄉村全面振興：全面開展第二輪土地承包到期後再延長30年整省試點。開展第四次全國農業普查

新型城鎮化：科學有序推進農業轉移人口市民化，因地制宜放寬在流入地參加中考報名條件

就業：構建就業友好型發展方式。實施穩崗擴容提質行動

教育：完善免費學前教育政策，增加普通高中學位供給

醫療衛生：居民醫保人均財政補助標准提高24元

社會保障：城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元。加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求

綠色發展：設立國家低碳轉型基金，培育氫能、綠色燃料等新增長點

房地產：因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多渠道盤活存量商品房

