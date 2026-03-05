兩會2026｜總理李強發表政府工作報告 擬發行特別國債3000億元

十四屆全國人大四次會議今日上午9點開幕，中共中央政治局常委、國務院總理李強發表政府工作報告，披露今年的經濟增長目標等。「十五五」規劃綱要草案主要內容也公布。



今年報告中有關港澳部分提到，要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展。支持港澳更好融入和服務國家大局，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，促進香港、澳門長期繁榮穩定。



落實台灣同胞享受同等待遇政策

10：11

政府工作報告提出，我們要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。



09：59

工作報告中提及，經濟等一系列新舉措，有力對衝了經濟下行壓力，保障了全年主要目標實現.實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，擴大財政支出規模，加強重點領域財力保障，下調政策利率和存款準備金率，持續降低社會綜合融資成本。



09：51

推動科技創新和產業創新深度融合。建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心，打造世界級科技創新策源地。強化企業創新主體地位，支持科技領軍企業牽頭組建創新聯合體，提高承擔國家重大科技項目比例。加強中試驗證平台建設，完善新興領域知識產權保護制度，加快重大科技成果高效轉化應用。加強科技創新全鏈條全生命週期金融服務，對關鍵核心技術領域的科技型企業，常態化實施上市融資、併購重組「綠色通道」機制，以科技金融支持創新創造。

09：40

政府工作報告說，貫徹落實《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》明確的主要目標，《綱要(草案)》細化提出20項主要指標。經濟發展方面，圍繞著成長、結構、效率提出3項指標。其中，提出國內生產毛額成長維持在合理區間、各年度視情提出。創新驅動方面，圍繞創新投入及其成效提出3項指標。其中，提出全社會研發經費投入年平均成長7%以上。民生福祉方面，針對性提出就業、收入、教育、醫療、健康、「一老一小」等7項指標。綠色低碳方面，圍繞降碳減污、生態環保等提出5項指標。其中，提出單位國內生產毛額二氧化碳排放量累計降低17%，並持續推動重點領域綠色低碳轉型。安全保障方面，圍繞糧食、能源生產能力提出2項指標，著力夯實國家安全重要基礎保障。



09：37

政府工作報告在提到2026年發展主要預期目標時，經濟增長4.5%-5%，在實際工作中努力爭取更好結果。



09：33

政府工作報告說，《綱要（草案）》著眼建設生育友好型社會，健全人口服務體系；辦好人民滿意的教育，勞動年齡人口平均受教育年限提高到11.7年；加快建設健康中國和體育強國，人均預期壽命提高到80歲；積極應對人口老齡化，養老機構護理型床位佔比提高到73%；促進高質量充分就業，完善收入分配製度，健全社會保障體系。

超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新

09：32

深入實施提振消費專項行動。激發居民消費內生動力和促消費政策並舉，推動消費持續增長。制定實施城鄉居民增收計劃，在促進低收入群體增收、增加居民財產性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批務實舉措。促進商品消費擴容升級，安排超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新，優化政策實施機制。設立1000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需。擴大個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策支持領域，提高貼息上限，延長實施期限。實施好一次性信用修復政策。實施服務消費提質惠民行動，打造一批帶動面廣、顯示度高的消費新場景，加快培育消費新增長點。活躍線下消費，激發下沉市場消費活力。清理消費領域不合理限制措施，釋放文旅、賽事、康養等領域消費潛力。支持有條件的地方推廣中小學春秋假，落實職工帶薪錯峰休假制度。加強消費者權益保護。優化入境消費環境，打造「購在中國」品牌。

擬發行超長期特別國債1.3萬億元

09：30

財政支出安排上，繼續實施更加積極的財政政策。今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89萬億元、比上年增加2300億元。一般公共預算支出規模將首次達到30萬億元、比上年增加約1.27萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。擬發行特別國債3000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。



擬安排地方政府專項債券4.4萬億元，完善專項債券項目負面清單管理和自審自發試點，重點支持建設重大項目、置換隱性債務、消化政府拖欠賬款等。今年財政支出繼續保持相當規模，要持續用力優化支出結構，更加注重支持提振消費、投資於人、保障民生等方面，提高財政資金使用效益。中央財政增加對地方財力性轉移支付規模，開展整合統籌使用轉移支付資金試點，增強地方自主財力和統籌能力。壓實分級保障主體責任，兜牢基層「三保」底線。各級政府要更好「當家理財」，建立健全增收節支機制，積極盤活利用存量資源資產，嚴肅財經紀律，強化預算約束，嚴控一般性支出，堅決落實過緊日子的要求，務必把省下來的每一分錢都用到發展的關鍵點、群眾的急需處。

入境旅遊人次增長17.1%

09：26

出台穩就業支持政策，開展大規模職業技能提升培訓行動，重點群體就業保持穩定。推進教育強國建設三年行動計劃，推動高校學科專業調整，加強縣域普通高中建設。實施醫療衛生強基工程。完善兒科和精神衛生服務體系，全國二三級公立綜合醫院兒科服務實現全覆蓋。有效防控基孔肯雅熱等傳染病疫情。健全基本醫保參保長效機制，優化醫藥集採措施，推出商業健康保險創新藥目錄，長期護理保險制度覆蓋3億人。漸進式延遲法定退休年齡改革穩妥實施。城鄉居民基礎養老金月最低標準提高20元，在全國實施個人養老金製度，開展養老服務消費補貼試點。



持續推進社會救助擴圍增效，加強重度殘疾人托養照護，完善困境兒童福利保障措施。提高優撫標準。發展文化事業和文化產業，旅遊業活力顯現，國內出遊人次增長16.2%，入境旅遊人次增長17.1%。成功舉辦第九屆亞洲冬季運動會、第十五屆全國運動會，群眾體育賽事和全民健身活動蓬勃開展。

工業機器人產量增長28%

09：08

政府工作報告說，一年來，我國發展向新向優、彰顯蓬勃活力。新質生產力穩步發展，科技創新成果豐碩，人工智能、生物醫藥、機器人、量子科技等研發應用走在世界前列，芯片自主研發有了新突破，天問二號開啟「追星」之旅，北斗規模應用全面拓展，雅下水電工程開工建設，首艘國產電磁彈射型航母福建艦正式入列，國產大模型引領全球開源生態。產業結構持續優化，高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長9.4%、9.2%，工業機器人、集成電路產量分別增長28%、10.9%，新能源汽車年產量超過1600萬輛，電動汽車充電設施突破2000萬個。單位國內生產總值能耗降低5.1%，生態環境質量持續改善。



09：05

政府工作報告說，一年來，我國經濟頂壓前行、展現強大韌性。經濟運行總體平穩、穩中有進，國內生產總值增長5%，總量達到140.19萬億元。就業總體穩定，城鎮新增就業1267萬人，城鎮調查失業率平均為5.2%。對外貿易較快增長，出口多元化成效明顯，國際收支基本平衡。民生保障更加有力，居民收入增長和經濟增長同步，脫貧攻堅成果鞏固拓展，實施學前一年免費教育政策、惠及1400萬兒童，全面實施育兒補貼制度、惠及3000多萬嬰幼兒。糧食產量達到1.43萬億斤。重點領域風險化解取得積極進展，社會大局保持穩定。



09：00

十四屆全國人大四次會議開幕會5日9時在北京人民大會堂舉行，習近平等黨和國家領導人出席大會。

國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。

政府工作報告說，2025年是很不平凡的一年。黨的二十屆四中全會勝利召開，擘畫了未來五年我國發展的宏偉藍圖。我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，設立台灣光復紀念日，極大振奮民族精神、激發愛國熱情、凝聚奮鬥力量。面對國內外形勢深刻複雜的變化，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民迎難而上、奮力拚搏，堅定不移貫徹新發展理念、推動高質量發展，統籌國內國際兩個大局，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，「十四五」圓滿收官，中國式現代化邁出新的堅實步伐。