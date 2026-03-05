Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026｜對中小企業數智化轉型持續加大支持 深化拓展人工智能

即時中國
更新時間：10:45 2026-03-05 HKT
發佈時間：10:40 2026-03-05 HKT

全國人大會議在北京召開，國務院總理李強發表政府工作報告，提出支持擴大內需，推出長期特別國債2500億支持以舊換新。未來一年要加緊培育壯大新動能，因地制宜發展新質生產力，建設現代化產業體系，並加快高水準科技自立自強，抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，全面增強自主創新能力，為高品質發展提供科技支撐。

李強說，加力擴圍實施消費品以舊換新，帶動商品銷售額超過2.6萬億元（人民幣，下同），文旅體等服務消費潛力加快釋放，社會消費品零售總額突破50萬億元。圍繞擴大有效投資，加強「兩重」項目建設，加快設備更新資金撥付使用，設備購置投資增長11.8%，設立新型政策性金融工具補充重點項目資本金。

促進商品消費擴容升級，安排超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新，優化政策實施機制。設立1000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需。

李強說，要優化提升傳統產業，新部署一批重大技術改造升級項目，安排2000億元超長期特別國債資金支援大規模設備更新；持續加大對中小企業數智化轉型的支持，拓展智能製造，新建設一批智能工廠和智能供應鏈，支持企業提供更加優質、更具特色的產品。另外，要培育壯大新興產業和未來產業，鼓勵央企國企帶頭開放應用場景，打造積體電路、航空航太、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業。建立未來產業投入增長和風險分擔機制，培育發展未來能源、量子科技、具身智慧、腦機介面、6G等未來產業。

李強提出要打造智能經濟新形態，深化拓展「人工智慧+」，促進新一代智能終端機和智能體加快推廣，推動重點行業領域人工智能商業化規模化應用；支援人工智能開源社區建設，打造5G+工業互聯網升級版，完善人工智能治理。

李強表示，推動科技創新和產業創新深度融合，要建設北京「京津冀」、上海「長三角」、粵港澳大灣區國際科技創新中心，打造世界級科技創新策源地，支援科技領軍企業牽頭組建創新聯合體，提高承擔國家重大科技專案比例。

