伊朗局勢｜青島家庭輾轉3國逃出中東 滯留旅客免食宿仍心急回國

中東局勢因美國、以色列與伊朗爆發軍事衝突而急劇惡化，大批身處當地的華人歸家路一波三折，境遇各異。有來自青島的母親，經歷炮火驚魂，攜一家老小輾轉三國，上演驚險「逃生記」，最終成功返抵國門。亦有滯留阿布扎比的旅客，雖獲當地政府及酒店提供免費食宿，生活無虞，卻仍因歸期未定而憂心忡忡，日夜盼歸。

分享逃生路線獲仿傚

來自青島的于文雅琪女士，原定2月28日舉家乘直航機返國，卻因戰事突發，航班取消而滯留迪拜。3月1日凌晨，她被窗外震耳的爆炸巨響及空襲警報聲驚醒，始知事態嚴重。為求自保，她翌日即當機立斷，花費近9000元人民幣包車，載著兩名幼子及年邁母親連夜奔赴鄰國阿曼。

阿曼航班登機處排了長長的隊伍。 齊魯晚報

相關新聞：伊朗局勢｜從伊撤離25名中國公民 經土庫曼啟程回中國

豈料，前往阿曼途中，她又從新聞中驚悉當地港口亦遭轟炸，坦言當時「真的很恐慌，不知何去何從」。抵達阿曼後，她即驅車至機場，幸運地購得深夜轉飛孟加拉首都達卡的機票，成功逃離戰區。最終，一家人再由達卡轉飛昆明，於3月2日傍晚安抵國土。于女士事後在網上分享其「逃生路線」，協助其他滯留同胞。她直言是次花費近6萬元人民幣亦在所不惜，因親歷戰亂後，才深明「平安回家有多珍貴」。

3月1日下午的阿曼機場。 齊魯晚報

相關新聞：伊朗局勢︱重慶人夫廣州出發赴阿聯酋 失聯11日又逢戰亂 妻心急如焚司尋人

滯留旅客獲補貼 惟歸心似箭

另一邊廂，同樣滯留中東的李女士一家四口，則有著截然不同的經歷。他們原定28日由阿布扎比回國，航班同樣被取消。其後，阿聯酋政府宣布承擔所有受影響旅客的住宿費用。李女士一家在多番尋覓後，成功入住一間平日房價約500元人民幣的酒店，並獲免費提供一日三餐，膳食豐富，酒店健身房亦可免費使用。

滯留華人在微信群組中分享資訊。

相關新聞：伊朗局勢︱華人母女斥¥36萬囤12張回國機票 親歷杜拜帆船酒店遇襲

然而，物質上的安逸並未能紓緩她內心的焦慮。李女士向內地傳媒表示，正就讀初中的孩子學業繁重，急於回校上課，自己亦被公司領導多次催返工。儘管已購得3月7日回北京的機票，但她坦言未知屆時能否順利成行，形容自己「現在每天睜眼就在看航班」，歸心似箭之情溢於言表。