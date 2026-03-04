Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜從伊撤離25名中國公民 經土庫曼啟程回中國

更新時間：08:47 2026-03-04 HKT
發佈時間：08:41 2026-03-04 HKT

受伊朗戰事影響，首批25名中國公民在當地時間3日成功撤離，經陸路進入鄰國土庫曼，並於4日凌晨由首都阿什哈巴德國際機場，乘搭飛機啟程回國。中國駐土庫曼使館表示，將繼續全力協助由伊朗撤走的中方人員順利回國。

據悉，該批撤離人員主要為在伊朗的中國留學生，他們在當地時間3日下午，經伊朗與土庫曼邊境的薩拉赫斯（Sarakhs）口岸，順利進入土庫曼境內。中國駐土庫曼大使館早已派出工作組在口岸等候，並安排旅遊巴接載他們前往首都阿什哈巴德。

在土庫曼薩拉赫斯口岸，從伊朗撤離的中國公民在進入土境內後登上車輛。新華社
留學生：聞戰事心慌 感謝使館協助

當晚，撤離人員抵達阿什哈巴德國際機場後，使館人員協助他們辦理登機手續。中國駐土庫曼使館臨時代辦仲華亦親赴機場慰問。仲華表示，使館會全力保障海外同胞安全，並祝願各人一路平安。

其中一名撤離的留學生馬海龍接受新華社訪問時表示，戰爭爆發初期感到非常害怕，「就怕什麼時候炮彈會落到自己頭上」。他慶幸很快便與中國駐伊朗使館取得聯繫，形容「懸著的心才終於落了下來」，感覺有如家人在旁，獲得極大安全感。他亦感謝駐土庫曼使館人員為他們奔波，安排一切，令人感動及溫暖。

為應對是次撤離，中國駐土庫曼使館早在3月初已發布相關信息，並第一時間派員到邊境口岸現場工作，為經當地轉機撤離回國的公民提供所需協助。

