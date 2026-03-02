伊朗局勢︱中國遊客滯留中東各地 被困酒店房租狂漲

自2月28日美以對伊朗發動軍事打擊以來，中東地區緊張局勢持續升級。伊朗還擊美以在中東地區目標，中東多國受到不同程度影響，由於大量國際航班取消，大批中國旅客被困在中東各地。

中東各機場滯留大批旅客

綜合內媒報道，目前，杜拜國際機場、阿布扎比國際機場、多哈國際機場已經暫停所有航班運營，造成大量旅客滯留。為保障飛行安全，包括以色列、伊朗、伊拉克、卡塔爾、科威特、巴林在內的多個國家已相繼宣布關閉全部或部分領空。

有滯留旅客表示：「當地3月1日凌晨阿聯酋航空從杜拜飛北京，機場不讓進，說所有航班取消，現在不知道該怎麼辦，剛才去服務台附近問改簽，然後有保安說，讓我排一個隊，然後發現這個隊伍得有1000人了吧，排了有好幾百米長，給阿聯酋航空打電話，打不通。」

此外，滯留杜拜的中國遊客林霞（化名）表示，他們數人因為當地警報的建議留在酒店，又因為航班取消無法回國，還遭遇了酒店漲價。林霞擔憂表示，到杜拜來了近一周時間，酒店一直在漲價。「最開始是每天390迪拉姆（人民幣728元，約830港元），到3月1日已經漲到493迪拉姆（人民幣920元，約1049港元）。」林霞希望航班能早日恢復，讓他們盡早回國。

來自廣州的徐女士和母親在巴林旅遊度過驚魂一夜，「玻璃和床都在抖，我們行李都不要了馬上跑下來。因為太害怕，晚上就直接在酒店大堂睡了。」

上海旅客王先生在出差途中滯留杜拜，「唯一的緊急措施只有包車去阿曼坐飛機，但阿曼的航班少，取消也多。我改簽的機票再次延期了。」

「此次軍事衝突對地區局勢衝擊明顯，杜拜、阿布扎比、利雅得等中心城市遭到襲擊，大批航班取消、航空中斷、旅客滯留，國家間關係也受到相應影響。」復旦大學中東研究中心研究員鄒志強說道。

中使館通報：撤離伊朗5通道

據中國駐伊朗大使館微信公眾號3月2日消息，2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事行動。中國駐伊朗使領館提醒在伊中國公民進一步加強自身安全防範，避免前往軍事設施、遊行集會等敏感區域，盡快通過適當方式撤離。截至3月1日晚，以下撤離通道可通行：

相關新聞：伊朗局勢｜首批18名中國公民伊朗撤至阿塞拜疆 逾50人離開途中

一、Astara口岸（伊朗—阿塞拜疆邊境口岸）

地址：Astara Border Terminal

通行條件：護照有效期6個月以上，對持普通護照中國公民免簽。

開放時間：09:00—16:00，目前口岸通行較為擁擠

駐伊朗使館口岸工作組電話：+98-9362771362

駐阿塞拜疆使館口岸工作組電話：+994-51-2135878

相關新聞：伊朗局勢｜中國駐以使館：持港澳護照和台胞證者可登記撤離

二、Sarakhs口岸（伊朗—土庫曼斯坦邊境口岸）

地址：Sarakhs Border

通行條件：入境土庫曼斯坦需辦理簽證。請需經土撤離的中國公民（含港澳台同胞）提前聯繫中國駐伊朗使館，提供有效期6個月以上中國護照（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證等）彩色資料頁、離土機票確認單，待土政府批准後方可赴口岸申辦過境簽證。中國公民自口岸入境後，將統一乘坐交通工具前往阿什哈巴德國際機場，按土方要求盡快離境。

開放時間：8:00-17:00，人員集中時可能延長辦公時間

駐伊朗使館口岸工作組電話：+98-9122176034

駐土庫曼斯坦使館領事保護與協助電話：+99365711769

相關新聞：伊朗局勢︱華人德黑蘭親歷轟炸 通訊中斷機場關閉陸路求生

三、Nordooz口岸（伊朗—亞美尼亞邊境口岸）

地址：Nordooz border Terminal

通行條件：護照有效期6個月以上，對持普通護照中國公民免簽，目前通關順暢。但入境後口岸至首都埃裡溫山區道路險峻多霧，積雪覆冰情況嚴重，車輛通行風險高。

開放時間：24小時

駐亞美尼亞使館領事保護與協助電話：+374-99-308908

四、Razi口岸、Bazargan口岸、Sero口岸（伊朗—土耳其邊境口岸）

Razi口岸地址：Khoy-Qator-Razi Border Checkpoint

通行條件：護照有效期6個月以上，對持普通護照中國公民免簽。

駐土耳其使館工作組電話：+905388215530

五、Shalamcheh口岸（伊朗—伊拉克邊境口岸）

地址：Shalamcheh Border Terminal

通行條件：持因私護照入境旅客需通過指定網站(https://evisa.iq/en)提前申辦電子簽證(下簽時間通常在半天左右)。

開放時間：24小時

駐巴士拉總領館口岸工作組電話：+964-7874730450

如自行撤離，請務必提前規劃好路線，瞭解沿途安全形勢。如在撤離途中遇阻，請及時聯繫駐伊朗使領館。目前形勢變化較快，我館將持續瞭解口岸情況並及時通報。

聯繫方式：

伊朗急救電話：115

伊朗報警電話：110

外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：

+86-10-12308

+86-10-65612308

駐伊朗使館領事保護與協助電話：

+98-9122176035

駐阿巴斯總領館領事保護與協助電話：

+98-9914240393